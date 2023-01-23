從慶典看長福巖清水祖師廟　大年初六三峽大拜拜熱鬧登場

▲三峽長福巖清水祖師廟。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

每年農曆正月初六新北市三峽區總是會洋溢一股熱鬧氛圍，ㄧ年一度新北市市定民俗「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」即將登場！

新北市文化局表示，三峽長福巖清水祖師廟建立於清乾隆34年（1769年），結合有形文化資產古蹟美學與無形文化資產民俗價值。聖誕祭典包含三獻禮道場科儀及神豬獻祭等兩大活動，神豬以雄偉炫麗的彩棚裝飾，並於兩旁架設紗燈一對，是當今北臺廣為人知爭相一睹風采的祭典。

除了「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」的熱鬧慶典外，「三峽長福巖清水祖師廟」更有東方藝術殿堂的美譽，於民國36年由在地藝術家李梅樹老師親自督建修復工程，邀集當時知名匠師結合東方與西洋藝術美學聯手整建，為傳統廟宇注入鮮活生命力，從祖師廟中的石雕、石柱亦展現出大師對於傳統廟宇建築雕刻美學的品味。

文化局表示，如果說李梅樹老師的督建為祖師廟帶來新的面貌，廟中的楹聯、銅雕、木雕更是為廟宇畫龍點睛。本市傳統工藝木雕類保存者洪耀輝藝師亦驕傲表示自己將人生中最精華的15年歲月都奉獻給了祖師廟的修復工程。

「三峽長福巖清水祖師廟」富有高度宗教藝術美學，不僅市府於2018年4月13日指定為新北市市定古蹟。周邊還有三峽宰樞廟、三峽拱橋、三峽庄役場等市定古蹟，是春節連假走春祈福的首選行程。更多活動資訊歡迎上「三峽長福嚴清水祖師公」官網查詢。