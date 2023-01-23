驚悚畫面曝！客運路口詭異停7秒　轉錯車道逆向輾騎士全身骨折

記者邱中岳、劉人豪／新北報導

新北市板橋區昨(22日)傍晚5點57分發生一起衝撞事故，一輛中型巴士行經大觀路二段時，突然逆向撞到對向的機車停等區，造成1名機車騎士受困在車底，全身多處骨折，事發當時的監視器影片也曝光。

▲板橋客運衝撞畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

影片中可看到，巴士在十字路口準備右轉，但行駛到路中央的時候突然停住，大約7秒後司機再度起步，但卻直接衝往對向車道撞上等待紅燈的騎士，騎士被撞後遭拖行約3公尺後壓進車底，而巴士也持續前衝撞到另輛車後翻車停下。

▲一輛中型巴士行經板橋大觀路二段時，突衝撞對向機車停等區，造成一名騎士受困車底。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，這起事故發生在22日傍晚5點57分，55歲黃姓司機駕駛營業大客車沿大觀路二段109巷右轉欲往大觀路一段方向，但在右轉的過程中不知為何突然衝向對向車道，與停等紅燈的34歲戴姓機車騎士及一輛自小客車發生碰撞，並將騎士壓在車底。

警方獲報後，隨及由消防隊攜帶破壞器材前往搶救，並在傍晚6點32分將戴男救出，戴男雖意識清楚，但疑似因全身多處骨折及開放性傷口，出現頭暈、肢體疼痛症狀，後續已送往亞東醫院治療。至於營業大客車駕駛及附載之乘客、自小客車駕駛及附載之乘客均無明顯外傷。

▲騎士全身多處骨折及開放性傷口。（圖／記者邱中岳翻攝）