　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福　邀大家外出走春、賞燈會

▲侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

今（23日）是農曆大年初二，新北市長侯友宜先後至三重碧華寺、先嗇宮及新莊慈祐宮、武聖廟參拜致贈香油錢，祈求市民健康平安、市政順利，並邀請大小朋友農曆期間到三重熊猴森樂園一起來賞燈、看表演，現場市長與民眾互動熱絡，充滿過年喜慶氣氛。

侯友宜表示，同時也祈求市民健康平安、市政順利，同時也提到，大年初二，按照傳統習俗是回娘家的日子，歡迎帶著孩子到熊猴森樂園賞燈，今年規劃了吸睛的花燈以及豐富的表演活動，非常適合全家大小外出走走。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年燈會提供「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」的燈組在熊猴森展出，以中秋節故事為主題，將帶給國人不同的元宵體驗，另先嗇宮廟前的百草公園還有展出許多傳統燈藝，也歡迎市民前往賞燈。

此外，新莊武聖廟初四將舉辦「接財神˙饗元寶」活動，信眾可領到財神加持的食用元寶(水餃)，添財運，歡迎信眾踴躍參加。

民政局長柯慶忠也提到，感謝過去疫情期間三重、新莊等各方重要宗教信仰中心廟宇提供協助，並且長期深耕為在地付出、嘉惠地方。

民政局表示，「2023新北燈會」今年將於1月26日至2月12日在三重熊猴森樂園盛大舉辦，歡迎民眾於年假期間走春拜廟，外出透氣，可順道走訪新北燈會；同時提醒，請大家出入公共場所務必遵守相關防疫規定，並且戴口罩、勤洗手，做好自身防疫工作，互相保護彼此，開心出遊，平安回家。

【更多新聞】

►法鼓山除夕撞鐘敲響108響　賴清德、馬英九首度同台

►獨／被問蔡英文討論閣揆人選　賴清德：總統權力尊重安排

►獨／賴清德除夕回金山承天宮參拜　民眾喊：副總統好

►獨／基隆男踩礁失足落海！「胯下這一條」保命　89秒驚險畫面曝

ET快訊
快來拿錢！3萬人有錢忘了領　平均每人可領30萬
快訊／美眾院議長麥卡錫　傳今春訪台灣
謝依霖掛急診！　上吐下瀉：比現世報還快
小霸王寒流來了！　凍3天剩4°C「台北恐飄雪」
快訊／威力彩「2.6億」獎號出爐！　初二幸運兒是你嗎
親戚過年問「何時生第二個？」　美女律師1句神破解
風箏節釀6死！3歲女童走路回家　慘遭「恐怖割喉」身亡
快訊／大樂透1億開獎了！　快搶273組大紅包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

苗栗走春激推！舊鐵道自行車3路線玩法超chill　沿途逛老街賞山景

新北「兔」然想當文青　府中15知性文化走春

新北兔吉利來！春節年假到淡水農莊　食農走春輕旅行

從慶典看長福巖清水祖師廟　大年初六三峽大拜拜熱鬧登場

侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福　邀大家外出走春、賞燈會

南消隊舉辦春節防火防災宣導　與古蹟走春民眾同樂互動

台74帶動郊區繁榮生活圈　建商搶進霧峰大翻身

徐榛蔚、傅崐萁大年初一宮廟祈福　發送兔年限定福袋賀新

連續13年！徐榛蔚偕傅崐萁慰勉高山警　關切中橫交通疏導勤務

年初三至初五寒流南下　嘉義縣呼籲漁業做好防寒措施

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

苗栗走春激推！舊鐵道自行車3路線玩法超chill　沿途逛老街賞山景

新北「兔」然想當文青　府中15知性文化走春

新北兔吉利來！春節年假到淡水農莊　食農走春輕旅行

從慶典看長福巖清水祖師廟　大年初六三峽大拜拜熱鬧登場

侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福　邀大家外出走春、賞燈會

南消隊舉辦春節防火防災宣導　與古蹟走春民眾同樂互動

台74帶動郊區繁榮生活圈　建商搶進霧峰大翻身

徐榛蔚、傅崐萁大年初一宮廟祈福　發送兔年限定福袋賀新

連續13年！徐榛蔚偕傅崐萁慰勉高山警　關切中橫交通疏導勤務

年初三至初五寒流南下　嘉義縣呼籲漁業做好防寒措施

摩納哥王妃冰山臉配酷造型　靠585萬蝴蝶結珠寶融化了

小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

天冷就想吃鍋！心血管高風險族群3點注意：湯只喝開鍋前20分鐘

棄鐵飯碗英文老師！　陳明珠出道首日「一回家我爸哭了」

快訊／美眾院議長麥卡錫　傳今春訪台灣

4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」！金額曝光鄉民驚呆了

謝依霖初一掛急診！　上吐下瀉「願望不要亂許」：比現世報還快

婦人加入「投資飆股群組」心動了　警員、行員聯手保住她的150萬

本汪能先吃年菜？拜年前先餵飽　汪汪萌笑照家族群組最吸睛

華航「皮卡丘機彩繪秘辛」曝光！首次噴漆上色、只花21天就畫完

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

地方熱門新聞

獨／300移工「除夕炸裂2小時」放煙火

大年初一春遊台南搭公車

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

新港奉天宮搶頭香！滑壘哥衝門縫奪第一

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王

白沙屯拱天宮四季籤出爐！新春運勢一次看

即／鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥　3度蟬聯

睽違2年人潮爆發　西螺福興宮湧25萬信眾祈福搶頭香

徐榛蔚初一宮廟祈福　發送兔年福袋賀新春

燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點

鐵血詩人80年前親手種下11顆樹　竹縣列受保護樹木

南消與古蹟走春民眾同樂互動

台74帶動郊區繁榮生活圈　建商搶進霧峰大翻身

台中太平躍升首購一級戰區

更多熱門

相關新聞

初二才能回娘家？　侯友宜看3個前世情人溫情喊：想家就回來

初二才能回娘家？　侯友宜看3個前世情人溫情喊：想家就回來

大年初二按照習俗為回娘家的日子，但隨著社會發展，越來越多結婚的女性想要提早回家過年。新北市長侯友宜23日在臉書曝收到了一封「紅包情書」，分享自己擁有三個「前世情人」，他尊重傳統習俗與文化，但以一個父親的角色，只想對女兒說，「想家了，隨時回來」。

客運輾騎士畫面曝　路口詭異停7秒

客運輾騎士畫面曝　路口詭異停7秒

賴清德跑新北12宮廟意在較勁？　侯友宜：感謝為市民祈福

賴清德跑新北12宮廟意在較勁？　侯友宜：感謝為市民祈福

2024大選郭台銘稱「讓神明決定」　侯友宜：謝謝神庇佑

2024大選郭台銘稱「讓神明決定」　侯友宜：謝謝神庇佑

被問「賴侯誰比較會做事」柯文哲慘被電　侯友宜：不太準確

被問「賴侯誰比較會做事」柯文哲慘被電　侯友宜：不太準確

關鍵字：

新北侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面