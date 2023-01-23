侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福　邀大家外出走春、賞燈會

▲侯友宜初二赴三重、新莊拜廟祈福。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

今（23日）是農曆大年初二，新北市長侯友宜先後至三重碧華寺、先嗇宮及新莊慈祐宮、武聖廟參拜致贈香油錢，祈求市民健康平安、市政順利，並邀請大小朋友農曆期間到三重熊猴森樂園一起來賞燈、看表演，現場市長與民眾互動熱絡，充滿過年喜慶氣氛。

侯友宜表示，同時也祈求市民健康平安、市政順利，同時也提到，大年初二，按照傳統習俗是回娘家的日子，歡迎帶著孩子到熊猴森樂園賞燈，今年規劃了吸睛的花燈以及豐富的表演活動，非常適合全家大小外出走走。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年燈會提供「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」的燈組在熊猴森展出，以中秋節故事為主題，將帶給國人不同的元宵體驗，另先嗇宮廟前的百草公園還有展出許多傳統燈藝，也歡迎市民前往賞燈。

此外，新莊武聖廟初四將舉辦「接財神˙饗元寶」活動，信眾可領到財神加持的食用元寶(水餃)，添財運，歡迎信眾踴躍參加。

民政局長柯慶忠也提到，感謝過去疫情期間三重、新莊等各方重要宗教信仰中心廟宇提供協助，並且長期深耕為在地付出、嘉惠地方。

民政局表示，「2023新北燈會」今年將於1月26日至2月12日在三重熊猴森樂園盛大舉辦，歡迎民眾於年假期間走春拜廟，外出透氣，可順道走訪新北燈會；同時提醒，請大家出入公共場所務必遵守相關防疫規定，並且戴口罩、勤洗手，做好自身防疫工作，互相保護彼此，開心出遊，平安回家。