寒冬送暖！250份新北青農力便當　助無家者享用溫馨年夜飯

▲新北青農力便當寒冬送暖，助無家者享用溫馨年夜飯。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每到除夕夜，正是家家戶戶團圓吃年夜飯的時刻，但對於無家者而言，要吃頓溫暖的年夜飯是件困難的事情，新北市青年農民聯誼會21日除夕夜特地準備250份利用新北在地食材所製作而成的「新北青農力便當」於龍山寺捷運站1號出口（龍山寺旁綠地）發放，提供無家者們一頓溫暖的晚餐。

農業局表示，「新北青農寒冬送暖」活動特地選用新北青農所生產的在地食材製作「新北青農力便當」，食材包含活動發起單位-林口耕畝田農產行張文棟、王御庭以及淡水牛埔有機農場盧苡甄的有機蔬菜，還有貢寮仁和鮑魚吳鴻銘的九孔鮑，菜色另外包含梅干控肉、魚、蝦子等。

▲便當菜色皆由青農王御庭親自料理。

便當菜色皆由青農王御庭親自料理，為的就是希望在寒冷的冬天裡，可以提供給無家者們一頓熱騰騰的料理可以享用，菜色構想也是選擇一般家庭年夜飯中常見的料理，一份便當裡不只是食物本身，更是集合了新北青農們的愛心與溫暖，包含了與無家者們一同享用年夜飯的心意。

耕畝田農產行王御庭表示，這次活動發想是因為先前看了許多團體有在農曆年前發放便當或提供無家者的食物的活動，今年度因疫情較為緩和，與新北市青年農民聯誼會長盧苡甄討論過後，希望透過新北青農的力量盡一份心力，除夕夜特別發放250份「新北青農力便當」。

▲利用新北在地食材所製作而成的「新北青農力便當」於龍山寺捷運站1號出口發放，右為活動發起人王御庭。

農業局長李玟表示，新北青農不只刻苦耐勞、有創新精神，更有參與社會議題的愛心，這次「新北青農寒冬送暖」活動更能體現新北青農除了積極生產對於身體健康的農產品外，更提供心靈溫暖健康的農產料理。農業局將更積極創造農產通路，持續挹注資源輔導青年農民，鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，期盼年輕人為農業發展注入更多創新能量、活力與溫暖。