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兔吉利來！新北好茶點亮新春　推薦遊茶莊美食之旅

▲新北好茶點亮新春 遊茶莊找好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲天然茶莊推薦包種茶刈包及觀音自在煨東坡肉特色茶餐。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

兔年迎新春，喝新北好茶點亮新年，新北市政府農業局推薦春節連假可到入選農糧署111年度亮點茶莊的汐止區天然茶莊及三峽區谷芳有機茶園，亮點茶莊將精湛的茶園管理與製茶技術，融入文化、尊榮等服務內涵，到茶莊享好茶、特色茶餐，戶外踏青走春享清新空氣，讓身心靈獲得放鬆，親子共享新北好茶美味之旅即刻啟程。

位於汐止區的天然茶莊，由青農蔡旭志及妻子周慧慧攜手經營有機茶園，秉持食材在地、當季的理念，使用溯源食材或有機食材，茶莊在30餘年不斷嘗試推出茶葉入菜餐點以及茶葉小點心，在年節推出觀音自在煨東坡肉特色茶餐，使用國產豬搭配自家栽種的有機茶，加上包種茶做的刈包，還有茶香醉蝦、採茶飯、茶香檸檬魚茶餐，茶葉小點心有包種茶、紅茶及鐵觀音三種口味的茶米花、包種茶及蜜香紅茶的茶葉冰淇淋、茶葉小饅頭及年糕。

▲新北好茶點亮新春 遊茶莊找好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲天然茶莊茶米花點心。

除了特色茶餐外，也可以到三峽行修宮旁的谷芳有機茶園品嚐蜜香紅茶及碧螺春特色茶品，茶園由第五代茶農李昌峻、洪佳玉夫妻及第六代三個小孩一同經營，茶園採野放方式，茶園裡的常客翡翠樹蛙、藍腹鷴及穿山甲與茶園自然形成完整生態鏈，悠閒品茶之餘還可以親近自然，遠離塵囂，春節闔家大小走進三峽祈福走春。

農業局長李玟表示，新北市轄內亮點茶莊有坪林區白青長茶作坊、汐止區天然茶莊及三峽區谷芳有機茶園計3家，春節假期到新北亮點茶莊共享好茶，來趟茶鄉深度旅遊，特色茶餐汐止天然茶莊訂位電話02-2660-3762、品茗可洽三峽谷芳有機茶園：0918-771-713 、白青長茶作坊：02-2665-7279，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲新北好茶點亮新春 遊茶莊找好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲闔家新春遊茶莊好運一整年。

▲新北好茶點亮新春 遊茶莊找好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲李昌峻一家人經營特色茶莊。

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