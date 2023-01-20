▲新北動保處救援動物不間斷，新春年假撥打1959專線。（圖／新北市動保處提供）



記者郭世賢／新北報導

2023春節有10天假期，新北市政府動保處為救援動物，在春節期間，仍有輪值同仁24小時排班，隨時整裝待命，任何動物救援案件，只要撥打「1959」動保專線，新北動物救援中心立即派員出動，上山下海默默執勤，拯救在每一處受困或受傷動物，希望毛寶貝都能安心過好年。

動保處長楊淑方表示，往年在年假期間，最常發生毛寶貝不慎走失案子，帶毛寶貝外出走春時，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，而家中有養貓的飼主，建議在門窗及出入口加裝防護網，以避免走失；動保處2021至2022年犬貓走失後，發現道路死亡的案子達56件，多數是牽繩及無防護措施所引起。

新北市動物救援中心主要為統一指揮調度動物救援業務，2022年接獲民眾通報救援案件達4920件，動保處接獲通報後，第一時間皆會派員攜帶合適的救援工具前往搶救受傷動物。另救援車加裝GPS衛星定位系統，讓勤務中心隨時掌握車輛位置機動調派人員，提高動物救援效率。

楊淑方說，新北市因地形多變，救援的動物多樣化，除了常見貓、狗外，也執行野生動物救援案，包今蘆洲被捕鼠板沾黏受困白頭翁、淡水區誤闖民眾家中的金南美蜥蜴、三芝山區受傷嚴重的山豬、土城區石門路附近走失驢子。

動保處表示，新北市24小時動物救援不打烊，一通電話就立即協助傷病動物醫療，給傷病動物最妥善照護，民眾通報動物救援，可利用「1959」動物保護專線報案，並把握人、事、時、地、物等通報原則，人員迅速準確到達，完成救援任務。另在年假期間民眾若有動物看診需求，可至「新北市動保處」臉書粉專查詢看診動物醫院。