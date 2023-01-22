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侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜　民藝大街年節氣氛濃厚

▲侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜一早前往慈惠宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（22日）是農曆大年初一，新北市長侯友宜特別前往板橋慈惠宮及接雲寺參拜添贈香油錢，向眾神祈求風調雨順、國泰民安，並保佑市政建設順利、市民平安健康。侯市長也向市民朋友獻上新年祝福，在新年的第一天都能夠有好兆頭，兔年「兔吉利來」，「兔（鏟）錢進來」。

侯友宜表示，今天是開春的第一天，國人的傳統習俗會到廟裡為家人祈福，因此今前往市府所在地板橋的信仰中心，慈惠宮及接雲寺參拜，祈求市民身體健康、市政順利。

侯友宜說，過去兩年因為疫情的關係，取消春節參拜行程，而隨著疫情的緩解，今年終於能夠恢復以往到廟裡與市民互動，祝賀大家新年快樂，這也代表了國人生活與百業都將回歸正軌，期待新的一年所有的事物都可以欣欣向榮，朝好的方向發展。

▲侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜至接雲寺參拜祈福。

民政局長柯慶忠也感謝板橋慈惠宮與接雲寺，長期對社會公益慈善的付出及對市政推動的支持，因為有宗教團體不遺餘力的奉獻，我們能夠攜手克服嚴峻的疫情，在市政上也有足夠的資源可以擴大服務到更多市民，期待有更多力量繼續投入，把善的能量繼續傳遞下去。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，初一至初五慈惠宮舉辦民藝大街嘉年華活動，每日節目檔檔精彩，還有豐富大獎，期望透過熱鬧活動為社會地方增添春節喜氣、傳遞媽祖博愛與良善精神，並帶來光明與溫暖的安定力量，福佑民眾身體健康、事事順利。

接雲寺主委江清秀表示，今天上午提供2000份平安齋飯、平安麵及湯圓，食材由信眾主動奉獻，要將平安分享給信眾，此外元宵節還有躦燈腳活動，並準備7200份發財金、3500個小提燈要分送給信眾。

▲侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜至接雲寺參拜與民眾互動。

新春期間侯市長預計於初二前往三重碧華寺、先嗇宮及新莊慈祐宮、武聖廟，初三則到土城震安宮、五穀先帝廟為市民祈福，並由區長分送限量新春福袋，將滿滿春節的祝福送到市民手中。

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