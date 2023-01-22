吃太多享瘦！新北運動中心祭「抽紅包優惠」　期限僅初二至初五

▲新北運動中心推出春節優惠。（圖／新北市府體育局提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市運動中心春節期間推出各項優惠好康與活動，讓民眾在春節年假能以超優價格體驗各項課程與設施；自1月23日（初二）起至1月26日（初五）自上午8時營業至下午5時，新北各運動中心、泰山體育館及板樹體育館，提供民眾多元運動選擇。



新北市府體育局指出，新北各運動中心推出春節運動「兔」gether優惠好康，初二到初五期間，五股運動中心有擲骰子比大小活動，數字贏關主即可抽紅包，另有甩繩挑戰，達指定秒數就有紅包可以領取；樹林、三鶯、鶯歌、淡水、新莊運動中心、運動易利站及板樹體育館另有消費指定金額抽紅包、福袋、折價券及兌換刮刮樂等新年限定活動。



體育處表示，初二到初五期間，喜歡球類運動的民眾，可以參考板橋、新莊、三重、中和、三鶯、鶯歌、泰山、淡水運動中心，以及板樹體育館的球場優惠，其中三重提供全時段半價，板橋也有7折，有興趣的民眾要提早登記；偏好瑜珈、有氧及韻律課程的市民朋友，蘆洲、三重、永和、新店、汐止、五股運動中心有運動體驗優惠價；至於喜歡健身及游泳的市民朋友，三重運動中心入場享門票半價，鶯歌體適能月卡買一送一，還有Waypoint FITNESS新莊館開出限量的免費課程。



體育局說，歡迎民眾把握多項春節優惠，在大飽口福之餘到各運動場館好好動一下，為自己開啟動如脫兔的一年，各運動場館優惠及開放時間可至場館官網、粉絲團查詢。

另外，體育處為鼓勵民眾在家也可動起來，從初一至初五，由田徑三千障礙金牌曾廷瑋教練在線上每天一式帶大家做運動，還有萬元紅包禮劵等大家拿，詳情請上臉書粉專「新北運動聚點」查詢。