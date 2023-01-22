新北少年找魯夫決鬥「打斷一隻手」！連尻3拳代價出爐：紅包沒囉

▲魯夫的手被打斷了。（圖／翻攝TikTok／花枝遊戲）

記者柯振中／綜合報導

新北一處娃娃機店在門口擺放《航海王》主角魯夫的公仔，豈料日前竟有少年連出3拳，將魯夫的手給打斷，當下還想騎車落跑。事後店家估價出爐，修復至少要花2萬元，也無奈直言「小朋友你的紅包已經沒有囉」。

這間娃娃機業者在社交媒體「TikTok」上傳一段監視器畫面，20日晚間有3名年輕顧客聚集在店門口，其中一人先是出手觸摸店門口的魯夫，接著又伸出拳頭比畫，後來又不知道發生什麼事，突然伸手痛毆魯夫。

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▲▼魯夫站在店門口好好的，殊不知天降橫禍，一隻手慘遭打斷。（圖／翻攝TikTok／花枝遊戲）



魯夫遭到少年出手重擊，連續3拳後不堪負荷，左手因此斷裂，少年也嚇得伸手去接。不過，事件發生後第一時間，少年並沒有聯絡店家，而是立刻跳上機車，似乎想要落跑，畫面全被監視器拍得一清二楚，店家也無奈直喊「小朋友你的紅包已經沒有囉」。

事後，店家聯繫了修復師，得知想要修復左手，需要大約2萬元左右，於是開口向少年的家人報價。不過，少年的母親則說「賠不起」，至於後續賠償事宜，仍待店家與少年家人協商。