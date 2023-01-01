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老公借錢狂買公仔「以後會增值」　妻崩潰求救：房子頭期款要沒了

▲▼人妻私丟哥吉拉衝熱搜第一　收藏達人曝5公仔重點：真的別亂動。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一名人妻上網求救，自從去年「哥吉拉事件」之後，老公開始狂買模型...（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名人妻去年在臉書透露，她擅自將丈夫珍藏的哥吉拉送給親戚孩子，引發輿論熱議。不料，現在有另一名人妻求救，稱自從「哥吉拉事件」後，先生變本加厲狂買公仔，不僅買到生活費見底，跟她借錢，還信誓旦旦稱「以後一定會增值」，讓她不禁擔憂「再買下去，連房子頭期款都存不到了...」

原PO在爆料公社發文指出，自從哥吉拉事件後，丈夫心裡似乎多了一份底氣，開始更加肆無忌憚地買七龍珠公仔，以前一兩個月才買一組，現在卻買到連每個月1萬元生活費都不夠用，還跟她借錢，但借了永遠不會還。

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原PO忍不住唸了老公幾句，對方就開始計較她買保養品也很貴，還回嗆「工作壓力大，保留點興趣有錯嗎？」她委屈地透露，自己一年才買3次保養品，都是挑周年慶才敢下手，但丈夫現在每月買公仔，還用2人的公用金訂做了整面牆的展示櫃。

原PO表示，可以體諒老公壓力大、買小東西舒壓，可是也不能每個月都買，甚至買到沒錢跟她借吧，而且連唸都不能唸，「哥吉拉只有一隻，但他的悟空都快破百隻了，常常說會增值，以後退休金有著落，我看再買下去連房子頭期款都存不到了...」

許多網友看完紛紛留言，「哥吉拉事件是太太未經同意把模型送親戚，是不尊重的問題，妳老公完全搞錯重點」、「妳老公無限上綱了，亂買跟哥吉拉事件是兩件事」、「沒辦法好好規劃財務狀況，婚姻就不可能走下去」、「不要把自己給賠進去了」。

還有不少人提出建議，「這件事非常容易解決，明天約他去看預售屋，訂、簽、開動輒要80、90萬，他就會開始衡量口袋」、「同意先去看房子給他壓力，再跟他說再花下去不用說房子，連你們婚姻都快保不住了！」掀起熱議。

 
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