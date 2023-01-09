最壞示範！帶幼子逛商場竟偷公仔　食髓知味一日兩偷被逮

▲謝嫌以幼兒遮掩將行竊之玩具公仔放入背包，警方起獲謝嫌1日2次竊得之10件玩具公仔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平區47歲謝姓男子，平日喜好玩具公仔，8日下午2時許至安平區中華西路某大型二手商品商場，趁店員忙於招呼及結帳疏於注意之際，徒手行竊商品架上5件玩具公仔，將物品偷藏所攜之背包內未結帳離開，謝嫌食髓知味，竟2度到場再行竊5件公仔，被市警二分局當場逮獲，依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，案經店員清點發現物品短缺並於當晚6時許向二分局長樂派出所報案，經員警到場並與店員一同查看過濾監視器，且鎖定某男子涉有重嫌，不料該男子竟又出現在眼前，且食髓知味以相同手法再行竊5件玩具公仔，案經員警當場逮獲帶回調查。

員警調查發現，47歲謝男於8日下午帶同幼兒一同至二手商品大型商場閒逛，期間逛看各項商品，並將零式鋼彈等5件玩具公仔放入購物籃內，且走至孩童前蹲下以藉其身形遮掩將購物籃內之公仔放入自己所攜行之背包內，後續再若無其事與孩子牽手走出商場而行竊得逞。

在員警獲報前往商場調閱監視器且鎖定竊嫌之衣著特徵時，竟發現他又獨自一人出現在商場內，且以相同手法行竊準備離開，馬上被員警於門口處攔下，當場起獲查扣其甫行竊之5件玩具公仔，下午及晚上共行竊10件玩具公仔（價值7000元），這些公仔也於員警調查後讓店家領回，而謝嫌則依竊盜罪嫌送辦。

二分局表示，年關將屆，人潮眾多之商場、金流出入較大之金融機構等，員警均已加強巡邏密度，嚴防各類案件發生；也提醒各類店家或民眾於人潮較多之時段及處所，應多注意防竊防扒警覺，如有發現可疑之人均可立即聯繫警方來到場處理。