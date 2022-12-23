拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名4歲女童日前跟家人出門時，居然趁著爸媽不注意時，直接鑽進夾娃娃機的洞哩，想要伸手拿娃娃機裡的泰迪熊娃娃，結果整個人卡在機器裡動彈不得，只好哭著向父母求救，而爸媽看到這幕則忍不住狂笑。

根據《每日星報》報導，昆士蘭州一名4歲女童波比（Poppy）跟著爸媽、雙胞胎姐妹一起到艾爾利海灘（Airlie Beach）玩，結果因為太想要夾娃娃機裡的泰迪熊玩偶，竟整個人從洞口爬進去，抓了幾隻後，卻發現無法脫困，嚇得開始嚎啕大哭。

媽媽梅蘭妮（Melanie Pike）說，「我讓女孩們在外面玩，結果雙胞胎女兒突然跑進來說，『媽媽，波比卡在娃娃機裡了！』我跟老公看到後嚇傻了，但我還是忍不住笑出來。」從她錄下的影片可以看到，困在機器裡的波比正不斷哭著。

後來丈夫要波比坐下，再將腳伸直，慢慢從洞口把她拉出來，所以孩子平安無事。梅蘭妮事後也告訴波比，「你學到教訓了嗎？之後還會偷偷鑽進去嗎？」波比則笑著說，「再也不會了。」

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