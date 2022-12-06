灌籃高手「電影公仔最夯是他」已完售　黃牛炒7倍價！網驚：最稀有

▲《灌籃高手》2023年1月13日在台灣上映。（圖／台北双喜電影提供）



網搜小組／劉維榛報導

經典不敗漫畫《灌籃高手》電影版在日本上映，2日票房就衝破12億日圓（約新台幣2.8億元），粉絲也好評直呼「想起了青春！」電影帶動公仔爆買潮，沒想到最先完售的不是櫻木花道，反而是「安西教練」，網拍上炒到近7倍的黃牛高價。對此，網友也喊話「教練才是靈魂！ 所以教練最稀有！」

臉書粉專《日本省錢小站》有趣分享，《灌籃高手》旋風上映後，日本各地的電影院也刮起公仔風潮，角色包括櫻木花道、流川楓、三井壽、宮城良田等11款，最讓人萬萬沒想到的是，「每家電影院最早賣光的是安西教練」，DM上還貼上完售的標籤。

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粉專版主也實際查二手平台與網購頁面，「安西教練」黃牛價也是公仔中賣最高的，再度令人跌破眼鏡，「安西教練過了多年，人氣不減啊！」該粉專附上圖片可見，公仔定價為1320日圓（約295元新台幣），結果安西教練瞬間被炒到8980日圓（約2004元新台幣）。

▲安西教練公仔在日本完售。（圖／翻攝自YouTube）



文章曝光後，底下網友也笑虧「最療癒的就是安西教練啊」、「我覺得很合理，放在家督促自己」、「就像櫻桃小丸子一樣，最受歡迎的不是本人而是爺爺」、「老爹才是最強的啊！」「稀有度吧...畢竟主角群東西都很多，像這樣的配角都比較少，且以配角來說，安西教練很重要（大家的精神指標）」、「教練才是靈魂！ 所以教練最稀有」、「因為材料成本多一點」。