俄傭兵團「瓦格納」協助侵烏！美列跨國犯罪組織　下周將頒新制裁

▲白宮宣布將瓦格納集團列為「跨國犯罪組織」，並將在下周對該集團實施新制裁，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國白宮20日宣布，將把俄羅斯傭兵團瓦格納集團（Wagner Group）列為「跨國犯罪組織」，並將在下周對該集團及其遍佈世界各地的支援網實施新一波制裁。

綜合路透社與BBC報導，白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）指出，瓦格納集團現已派出5萬名僱傭兵進入烏克蘭，並在當地犯下多種侵犯人權的暴行。有鑑於此，美國將根據第13581 號行政命令，宣布瓦格納為跨國犯罪組織，凍結該集團所有在美資產，並禁止美國人向該組織提供資金、物品或服務。

除此之外，柯比也透露，華府下周將對瓦格納集團及其遍佈世界各地的支援網實施新一波制裁；此舉是在向有意援助瓦格納集團的企業發出訊息，表明美國將瓦格納集團定調為「參與殘暴及侵犯人權行為的犯罪組織」，而美國也將持續揪出與阻止協助該集團的企業與個人。

白宮上個月曾揭露，瓦格納集團從北韓接收了一批武器，以為俄羅斯在烏軍隊提供援助。儘管北韓外交部迅速否認了相關消息，瓦格納集團擁有者普里格津（Yevgeny Prigozhin）也斥責相關說法純屬「八卦和猜測」，但白宮20日公開了一張照片，證實俄羅斯有列車正往返於俄羅斯和北韓之間。

這是一張當局在去年11月18日拍攝的衛星照片，從照片可見，當時至少有5輛俄羅斯火車正從俄羅斯開往北韓的火車。柯比表示，相關照片證明了北韓正為俄羅斯運送步兵火箭和導彈，以供瓦格納集團使用，「雖然華府不認為這些物資交付瓦格納集團會改變什麼，但北韓向俄供應武器的情況預計仍會持續」。

柯比同時提到，有跡象顯示，俄羅斯國防部與瓦格納集團的不和升溫，俄羅斯國防部對瓦格納集團的聘用方式有所保留，但該集團聘用俄羅斯囚犯的情況不會改變。