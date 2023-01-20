台東「綠島之晟」出航故障14人海上漂　海巡船艇出動救援

記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

台東客船「綠島之晟」20日下午從蘭嶼出發，在台東大竹東北方13浬海域故障，14人在海上漂泊並通報求救。海巡獲報後，派遣第十五海巡隊線上巡防艇PP-3568艇前往實施戒護，將其拖回富岡漁港，無人受傷。

▲台東客船「綠島之晟」出航後故障。（圖／記者楊漢聲翻攝）



海巡署表示，第十巡防區指揮部雷達操作員執勤發現「綠島之晟」從蘭嶼出發前往富岡時，在台東大竹東北方13浬海域航跡異常，聯繫後得知該客船因舵機故障緊急維修中，該船載船員5人、乘客9人，共計14人暫無危險。

▲▼海巡出動第十五海巡隊線上巡防艇PP-3568艇前往實施戒護。（圖／記者楊漢聲翻攝）



海巡署指出，「綠島之晟」先通報友船「合發6號」漁船前往協助拖帶，海巡也出動第十五海巡隊線上巡防艇PP-3568艇前往實施戒護，並於下午4時抵達「綠」船海域實施戒護，另「合發6號」於下午4時15分抵達該海域開始拖帶，至晚間6時52分「綠」船平安拖抵富岡漁港，由第一三岸巡隊伽藍安檢所同仁協助旅客下船。

海巡署第十巡防區指揮部呼籲，如發現危難或救生救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。