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母女樂當同事　媽媽榮退女兒真情告白「讓我養妳到老」

▲白蕙瑄送給母親林宜靜的花束不是一般的花，而是用巧克力、百元真鈔製成的「金莎有錢花」，象徵母親退休後一直「有錢花」，不必再為生活擔心，就像她一直為小時候的兒女提供衣食無虞的生活。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲白蕙瑄送給母親林宜靜的花束不是一般的花，而是用巧克力、百元真鈔製成的「金莎有錢花」，象徵母親退休後一直「有錢花」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節前的最後一個上班日，台東基督教醫院藥劑科藥師林宜靜榮退。同在醫院工作的女兒白蕙瑄特地獻上一束以百元真鈔及巧克力摺製的閃亮花束，象徵要給母親退休生活無虞，並承諾「從前妳在東基養我長大，現在我在東基養妳到老」。林宜靜既感動又欣慰的說「沒白養女兒了。」將離開工作超過二十五年的東基，林宜靜說要先玩一陣子再想要如何過退休生活。

▲白蕙瑄送給母親林宜靜的花束不是一般的花，而是用巧克力、百元真鈔製成的「金莎有錢花」，象徵母親退休後一直「有錢花」，不必再為生活擔心，就像她一直為小時候的兒女提供衣食無虞的生活。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

18日上午的定期朝會上，東基醫療財團法人執行長呂信雄代表院方頒發榮退獎牌予林宜靜，藥劑科主任陳志明及同事們隨後熱情上台送花，林宜靜在手術室擔任護理師的女兒白蕙瑄，也送上用巧克力、真鈔製成的「金莎有錢花」，象徵母親退休後一直「有錢花」，不必再為生活擔心，更DIY「從前妳在東基養我長大，現在我在東基養妳到老」的告白卡，紀念這個難忘的時刻。

▲白蕙瑄送給母親林宜靜的花束不是一般的花，而是用巧克力、百元真鈔製成的「金莎有錢花」，象徵母親退休後一直「有錢花」，不必再為生活擔心，就像她一直為小時候的兒女提供衣食無虞的生活。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

白蕙瑄說，是想著該給母親什麼驚喜時的突發奇想，這讓林宜靜十分驚喜與感動。林宜靜坦言，很少兒女願意與父母在同一的地方工作，她算是對女兒「洗腦成功」。女兒從小就跟藥劑科同仁熟識，國中還到醫院當志工，進而引發女兒對醫療相關工作的興趣，後來選擇了護理工作，5年多前成為「東基人」，母女倆在同一職場的不同單位工作。

白蕙瑄說，從小就看著母親風雨無阻的上班，樂在工作，印象中沒看過她請病假或事假。這讓自己的職涯選擇當個護理師，尤其鍾愛手術室的護理工作。雖然曾在其他醫療院所工作，最終仍選擇回到母親工作的醫院。因為在北部工作，總覺得人與人之間有距離感，東基的工作氛圍就像家人一般，同事間相處融洽、互相幫忙。如今，母親退休，自己會接續母親的腳步，繼續在東基工作。

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