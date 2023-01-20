台東舊站特區展「台東光祭」　精選能量作品





▲台東舊站特區展「台東光祭」作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府首次舉辦的東台灣聲光藝術節台東光祭廣受大眾好評，知本展期結束後，精選3件作品接力於台東舊站特區登場，讓台東的農曆春節充滿藝術養分，前來參觀的民眾在新的一年開始，都從台東獲得滿滿能量。

台東光祭陪伴大家度過疫情解封後第一個年節假期，縣府邀請國內外朋友春節期間到台東走春，即日起至2月12日止，每日17時30分至22時，在澳洲藝術家Kit Webster〈原生〉、游文富〈粉紅色森林〉及有用主張〈金勵湯〉等有動感、有療癒、又有活力的3件作品陪伴下，歡度璀璨炫目、浪漫又奇幻春節假期。

文化處表示，台東光祭有別於傳統燈節，是以光藝術為媒介，用「集結能量」的信念鼓舞人心，展出的3件作品皆獨具特色，如聲光藝術家Kit Webster以技術創新聞名國際，作品〈原生〉鑲嵌三座拱門裝置，具70萬顆LED燈形成的光矩陣，創造出無限造型、色彩及視覺錯事的虛擬空間，以及「有用主張UxU Studio」〈金勵湯〉，如實傳遞著希望人們能夠「能量滿滿、開心在一起」的策展初衷，藉由燈光流動展現溫泉能量由地底源源湧出的意象，為觀展民眾補充「營養素」，讓台東舊站特區充滿能量與未來感的氛圍，點亮了台東節慶心情。

文化處進一步說明，每件作品都有設置說明燈箱，尤其高人氣的〈粉紅色森林〉特別規劃出最佳觀賞拍攝點，讓大眾開心的欣賞作品，這將是新春全台最特殊又最受矚目的藝術活動之一，社會大眾千萬別錯過！