春節期間廣設釋迦小農市集　送禮自用兩相宜

▲春節期間廣設釋迦小農市集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



過年期間來台東旅遊的遊客有福了！為加大鳳梨釋迦行銷力度，台東縣政府協調台東縣各級農會、台東縣各釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，以3、5位小農集結小市集方式，自21日起在台東各知名景點、農會展售中心旁、省道、縣道等周邊販售鳳梨釋迦，讓遊客至台東出遊期間，隨時隨地都可以把鳳梨釋迦開心帶回家。



縣長饒慶鈴表示，今年春節連續假期較長，各大果菜交易市場、宅配、物流等運輸業休息期間拉長，鳳梨釋迦在農曆年期間銷售通路受阻。因此，農業處整合各級農會、台東縣各釋迦合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，由台東縣農會整合「好釋攏底迦」釋迦小農市集，希望以快速、便利的服務理念，協助農民銷售，創造出有別以往的銷售模式。

縣府農業處指出，鳳梨釋迦不僅口感Q彈風味佳，更富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果，非常適合作為年節伴手禮，自21日起至29日止，台東鳳梨釋迦小農們在春節連續假期，在不影響交通的前提下，以3-5位小農集結成小市集，透過發財車當作攤位並插上縣府及台東縣農會提供之「好釋攏底迦」旗幟及標示牌，於台東各景點賣釋迦，讓來台東的遊客都能品嘗到營養又健康的鳳梨釋迦。