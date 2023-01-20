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新北青年局引資源助青年回正軌！　逆風少年春節圍爐

▲▼ 青年局與逆風少年春節圍爐 。（圖／新北市政府青年局提供）

▲青年局與逆風少年春節圍爐。（圖／新北市政府青年局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府青年局支持的逆風劇團將在今（20）日小年夜與孩子們一起圍爐，為他們創造「家」的感覺。青年局也呼籲社會大眾一起攜手，在更多寒冷的夜裡點起更多溫暖的光。

成立於2015年的逆風劇團，是由三位曾經浪蕩的青年成瑋盛、陳韋志與邱奕醇所創立，成為孩子第二個家。他們用戲劇與陪伴的方式，陪伴引導高關懷青少年回到正軌。因為他們看見，這些孩子並不是天生使壞，而是在脆弱、迷惘的時刻缺乏家庭社會的庇護，使他們因同儕歸屬而落入惡性循環。逆風劇團從2019年開始了過年圍爐的傳統，與這些沒有家的孩子一起吃飯、閒聊，並發紅包給他們。

▲▼ 青年局與逆風少年春節圍爐 。（圖／新北市政府青年局提供）

新北市青年局長錢念群表示，逆風劇團和公部門的青年一樣，只是處在不同的位置上，用不同的方式讓社會更好。新北市府團隊如文化局社會局已持續跨局處支持逆風劇團，自去年(2022)新北市青年局成立後，也用不同的角度來加入後援的行列。青年局會協助引進更多的資源，擴大逆風劇團的服務量能，並希望社會可以看到年輕世代的主動善意。

逆風劇團走進育幼院、中介機構、少觀所，辦理戲劇培訓課程；出動「逆風聯隊」做公益，發動青年送餐服務、社區掃街；還有深夜青少年救援服務，在黑暗中成為台灣社會安全網的後盾。新北市青年局不僅支持這場圍爐活動，今年也會與逆風劇團合作推行「校園宣導劇」與「職場技能培力」計畫。社會大眾若想一同支持，可以直接聯繫逆風劇團，或者請洽新北市青年局。
 

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