她帶17隻哈士奇回家過年！一進門就大便...父母表情瞬間凝結

▲母親看到17隻哈士奇後露出無奈微笑 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

農曆春節將至，不少民眾踏上返鄉道路，大陸重慶一名年輕女子還帶了17隻哈士奇同行。父母一開始見到女兒笑逐顏開，但見到17隻大狗在家中，表情瞬間變得難以形容，引發熱議。有網友調侃道，「這哪是哈士奇隊，這明明是一個拆遷隊啊。」

▲父親幫忙拉住狗狗。（圖／翻攝自秒拍）

據《瀟湘晨報》報導，女子17日當天，花了5個小時「打包」哈士奇，並駕車返鄉。當17隻哈士奇回到家後，其中幾隻不停打轉，還有一隻一進門就開始大便。對於眼前一幕，母親露出無奈微笑，父親也欲言又止，最後全家將哈士奇安頓在一樓的房間內。

▲女主人。（圖／翻攝自秒拍）

該名女主人表示，自己開設了一家哈士奇體驗館，然而創業失敗，過年期間這麼多小狗沒人幫忙照顧，寄養也不太現實，自己就衝動了一下，全部打包帶回老家，「家裡人第一眼看到很害怕，後面就幫我一起打掃衛生...。我家十幾個人，正好一人牽一條狗狗。」

對此，網友紛紛笑道，「好傢伙 家裡夠拆嗎」、「這哪是哈士奇隊，這明明是一個拆遷隊啊」、「整個村瑟瑟發抖」、「好佩服這個女子，帶了這麼多隻，哈哈哈哈，換成我會崩潰的」。