春節北海岸將湧現人車潮　金山警分局籲多利用替代道路

▲春節北海岸恐湧現人車潮，金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，因近期疫情逐步解封，萬金石地區各大旅遊景點人流有顯著回升趨勢，新北市政府金山警分局為有效疏運及分散車流，自1月20日至29日，將針對易壅塞路段實施管制疏導，用路人可利用替代道路路線行駛，維持交通順暢。

金山警分局表示，野柳風景區遊覽車、自小客車請由臺2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛山路前往地質公園及海洋世界，欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線；法鼓山、中角灣及石門區請利用台2線下社路口右轉行駛磺清路前往。

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金山老街1月22日至1月27日期間，每日10時至18時機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，12時至20時機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外）；車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

金山財神廟預估1月22、25、26日往金山財神廟參拜車潮最多，警方將彈性實施「總量管制措施」，於臺2線與員潭路口及大鵬派出所路口管制車流禁止上山，後續解除管制後再行前往。

上山往財神廟路線請配合從萬里區臺2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。請民眾金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引右轉離開。

金山警分局指出，根據往年狀況分析，遊客下國道後往野柳、金山、石門尖峰時段約為11時至15時，返程往基隆、國道1、3號約為14時至19時。連假期間每日均有警方加強車流疏導，提醒民眾隨時注意收聽警廣路況報導，依替代道路改道行駛，如發現交通事故，可立刻撥打110，警方將立即派員處理排除，共同維護交通順暢。