　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節北海岸將湧現人車潮　金山警分局籲多利用替代道路

▲春節北海岸恐湧現人車潮 金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節北海岸恐湧現人車潮，金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，因近期疫情逐步解封，萬金石地區各大旅遊景點人流有顯著回升趨勢，新北市政府金山警分局為有效疏運及分散車流，自1月20日至29日，將針對易壅塞路段實施管制疏導，用路人可利用替代道路路線行駛，維持交通順暢。

金山警分局表示，野柳風景區遊覽車、自小客車請由臺2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛山路前往地質公園及海洋世界，欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線；法鼓山、中角灣及石門區請利用台2線下社路口右轉行駛磺清路前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節北海岸恐湧現人車潮 金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山老街1月22日至1月27日期間，每日10時至18時機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，12時至20時機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外）；車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

金山財神廟預估1月22、25、26日往金山財神廟參拜車潮最多，警方將彈性實施「總量管制措施」，於臺2線與員潭路口及大鵬派出所路口管制車流禁止上山，後續解除管制後再行前往。

▲春節北海岸恐湧現人車潮 金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

上山往財神廟路線請配合從萬里區臺2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。請民眾金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引右轉離開。

金山警分局指出，根據往年狀況分析，遊客下國道後往野柳、金山、石門尖峰時段約為11時至15時，返程往基隆、國道1、3號約為14時至19時。連假期間每日均有警方加強車流疏導，提醒民眾隨時注意收聽警廣路況報導，依替代道路改道行駛，如發現交通事故，可立刻撥打110，警方將立即派員處理排除，共同維護交通順暢。

▲春節北海岸恐湧現人車潮 金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節北海岸恐湧現人車潮 金山警籲多利用替代道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►國家清潔月「乾淨家園」在基隆　謝國樑啟動年終大清掃誓師

►基隆民宅藏天九牌職業賭場　警搜索逮25人查扣賭資118萬

►車停鐵軌上！酒醉情侶棄車顧吵架　最高罰9萬+吊扣駕照1年

►獨／基隆男踩礁失足落海！「胯下這一條」保命　89秒驚險畫面曝

ET快訊
23歲「童顏美乳」玩健身環！　崩潰慘叫癱軟倒地
一秒認出台灣人！　她曝「過馬路1反應」準爆
快訊／平交道死傷事故！　台鐵列車延誤
台中女大生校園遇持刀狼！　押廁所想硬上
好市多初一不開門！全台量販超市「過年營業時間」先掌握
快訊／議員無預警宣布「不幹了」！　上任不到1個月
林書豪愛妻正面照曝光！　中媒爆料：很有愛心的老師
快訊／還沒吃團圓飯...　白叔叔「阿胖」驟逝
今天16：19進入大寒！　家中「1物品」千萬不能留

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉山各服務中心除夕休館　初一起端「原」味好料饗遊客

一秒認出台灣人！她曝「過馬路1反應」準爆　網友卻看哭：超級可悲

快訊／平交道死傷事故！台鐵大甲－日南暫時不通「列車延誤中」

哈利波特赫夫帕夫院徽來由！老獾現身百年著作　JK羅琳靈感曝光

內閣將總辭！王國材：蘇院長很認真「離開非常可惜」

一盆吃盡山珍海味　台中餐廳年菜預訂搶搶滾

春節北海岸將湧現人車潮　金山警分局籲多利用替代道路

全台最大主燈！高雄6層樓高ㄇㄚˊ幾兔萌爆　陳其邁曝：還有一座

小年夜地牛翻身「花蓮4.3地震」　氣象局：正常能量釋放

月薪32K！妹子剛工作「要給7個紅包」慘了　網一致勸：不用給

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！　甩假人設：都是酸民捏造的

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

玉山各服務中心除夕休館　初一起端「原」味好料饗遊客

一秒認出台灣人！她曝「過馬路1反應」準爆　網友卻看哭：超級可悲

快訊／平交道死傷事故！台鐵大甲－日南暫時不通「列車延誤中」

哈利波特赫夫帕夫院徽來由！老獾現身百年著作　JK羅琳靈感曝光

內閣將總辭！王國材：蘇院長很認真「離開非常可惜」

一盆吃盡山珍海味　台中餐廳年菜預訂搶搶滾

春節北海岸將湧現人車潮　金山警分局籲多利用替代道路

全台最大主燈！高雄6層樓高ㄇㄚˊ幾兔萌爆　陳其邁曝：還有一座

小年夜地牛翻身「花蓮4.3地震」　氣象局：正常能量釋放

月薪32K！妹子剛工作「要給7個紅包」慘了　網一致勸：不用給

花999買3C福袋「價值超過3千元」讚值得！開箱文遭網酸：清庫存

零下50度「大寒」！　黑龍江漠河創54年來新低溫紀錄

剛入住房東就要漲30％租金！　小資男被迫變月光族

他投入翻玩手錶女友跑了　3年研究「二次創作」改出一片天

許維恩被直白問「何時行房容易中？」　親揭成功自然受孕1關鍵心法

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

到台南旅遊必吃牛肉湯　盤點4家米其林指南青睞的店家

律政劇大爆發！「必追5部精選」蘇志燮、金憓秀、鄭麗媛作品全上榜

寒流來冷到瞇瞇眼　一開暖爐喵「大叔坐姿」吹暖氣滿臉幸福

玉山各服務中心除夕休館　初一起端「原」味好料饗遊客

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

見女友裸體沒反應！　他「送1台車」安撫

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

回收放門口只拿值錢的　屋主氣炸

張忠謀嗜吃炸物　獨家養生秘訣公開

更多熱門

相關新聞

南警破獲2處民宅地下簽賭站

南警破獲2處民宅地下簽賭站

台南市警永康分局清源布建友善通報網再建功，經獲得地下簽賭站情資，勘查蒐證多日，分別於16、17日，在台南市查獲55歲李姓女子、38歲廖姓男子2嫌所經營今彩539及運動彩券地下簽賭站，2處現在共查扣手機、電腦主機、帳冊等證物，訊後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

過年被問何時結婚？律師公開10招不用再假笑

過年被問何時結婚？律師公開10招不用再假笑

帶17哈士奇回家過年...父母表情瞬間凝結

帶17哈士奇回家過年...父母表情瞬間凝結

台彩加碼9億！命理師曝「貼春聯」添財氣　1時段最旺

台彩加碼9億！命理師曝「貼春聯」添財氣　1時段最旺

關鍵字：

新北北海岸春節交通

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

最美禮生真的脫光了！

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面