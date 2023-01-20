春節前夕大掃蕩　南警破獲2處民宅地下簽賭站

▲永康分局破獲今彩539及運動彩券2處地下簽賭站，查扣手機、電腦主機、帳冊等證物，訊後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局清源布建友善通報網再建功，經獲得地下簽賭站情資，勘查蒐證多日，分別於16、17日，在台南市查獲55歲李姓女子、38歲廖姓男子2嫌所經營今彩539及運動彩券地下簽賭站，2處現在共查扣手機、電腦主機、帳冊等證物，訊後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康警日前接獲情資，指李姓、廖姓2嫌分別在台南市佳里區及安南區等處民宅內經營今彩539及運動彩券地下簽賭站，李、廖2嫌以為所經營地下簽賭站藏匿民宅內就可神不知鬼不覺，然經永康分局專案小組勘查蒐證多日後，發現確有從事地下簽賭情事，經蒐證齊全後向台南地院申請搜索票獲准，見時機成熟 分別於16、17日持搜索票前往執行搜索。

當場於李嫌佳里區住處查扣供賭客下注簽賭用手機1支；另於廖嫌安南區住處查扣電腦主機1台、帳冊1本等證物，經統計李、廖2嫌自2022年11月經營地下簽賭站至今，累計賭資高達新台幣2800多萬元。

永康分局長甘炎民表示，「社區警政再出發」及「清源專案2.0」是2023年加強重要節日安全維護重要工作，永康分局於此重要節日安全維護工作期間，除加強防詐騙、防盜、防搶及其他刑案發生，貫徹治安平穩民眾安心主軸外，更建立友善通報網，盤點高風險犯罪處所，督促警勤區、刑責區員警針對轄內常遭檢舉及易隱藏的犯罪場所加強清查。甘分局長呼籲，加強重要節日工作期間，沒有法律假期，將加強取締職業性賭場及公共場所賭博之情事，以端正社會善良風俗。