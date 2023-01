▲10招讓你過年不焦慮。(示意圖/CFP)

文/呂秋遠

過年這件事,讓很多人厭煩,我說真的。所以,如果你身邊的人,遇到過年很焦躁,請體諒他、關心他,並且能讓自己做到下列幾點,或許可以緩解這種過年焦慮症候群:

1.請厲行「各自回家」運動。

除夕不要強迫自己的另一半一定要回婆家,最好是你回你的家,我回我的家,不然就是兩個人跟小孩一起在家。你有家人,我就沒家人嗎?哪條法律規定,除夕一定要回婆家、初二一定要回娘家?我還初三老鼠會娶親呢!

現在是2023年了,要談婚姻,請先尊重別人的感受,好嗎?

2.請約定「彼此不給紅包」誓言。

紅包如果是壓歲錢,應該給大人啊!給小孩幹嘛?我們成年人才需要壓歲好嗎?小孩你就給我快快長大,最好光合作用就可以餵飽,壓歲的意義到底是什麼啦!

要討喜氣,給紅包袋就好,裡面不用放錢,不然我包兩千,你包兩千二,孩子以後還會有怨念,認為爸媽侵佔了他的錢,這是自找麻煩的概念嗎?但是長輩要給我們錢,那就隨便了,反正成年人,本來就是需要壓歲的。

3.請推廣「不回家也沒關係」理念。

過年就是長假而已,想團聚就在一起、想睡覺就盡量睡、想跟朋友吃飯就多走走,不要認為沒回家的人很可憐,有非常多人,回家才很可憐好嗎?

4.請理解「簡單做菜也是幸福」想法。

不要再強迫自己或別人,過年吃飯就是要滿缽滿盆,過年已經很辛苦,平常做菜都已經不容易,簡單料理就好,大魚大肉duck不必,畢竟團圓飯的重點是團圓,不是飯。而且,你想要年夜飯吃到初五嗎?除夕夜,佛跳牆,初一,剩一半的佛跳牆,初二,熱過的佛跳牆,初三,餘溫的佛跳牆,初四,厭惡的還有剩佛跳牆,初五,佛受不了已經跳牆,你願意嗎?

5.請約束「過年發恭喜訊息」行為。

什麼鴻兔大展、兔氣揚眉、奮發兔強、揚眉兔氣、玉兔迎春、前兔似錦、福兔迎祥、兔來運轉、錢兔似錦、福兔賀歲、兔躍納福、兔肥家潤、不可以吃兔兔。

相信我,沒多少人會介意你在除夕發了貼圖給他,所以覺得你沒有忘記他,明明就是名單內一次發送而已,沒什麼特別,何必浪費網路資源?

不對啊!什麼兔肥,明明是貓肥!

6.請避免「到朋友家走春拜年」活動。

大家不是出去玩,就是在睡覺。如果你是不知不覺不情不願又到巷子口,他沒有哭也沒有笑,因為這是夢。沒有預兆、沒有理由,他真的有說過,大過年就是要自由。

放假還要人情世故,到處拜年攀交情,累不累、累不累啊?不打擾,就是你的溫柔。

7.請踐行「小孩不用打招呼」的禮貌。

如果是久違不見的親戚朋友,請不要強迫孩子跟對方打招呼,真的沒人認得誰是誰。不打招呼也不是沒禮貌,可能是怕生、可能是不爽、可能是不想,但是小孩看到親戚朋友不打招呼,就真的沒關係,不要急著責備小孩,這很糟糕。

8.請堅定「不要問,不用說」的立場。

遇到某些問號,請以星期三的口吻,冷冷的回應:

「都長這麼大了,阿姨都不認得你了。」

「你這個年紀,得到失智症也是合理的。」

「矮油,叔叔以前還抱過你呢!」

「你對我性騷擾,怎麼沒被關起來?」

「你怎麼還不結婚啊?」

「都是因為你。」

「跟我有什麼關係?」

「對啊!跟你有什麼關係?」

「你何時要生小孩啊?」

「我看到一堆在你後面,他們看起來很怒。」

「小孩怎麼這麼瘦?都不吃哦!」

「你就算不吃也很胖啊!」

聽起來很嗆沒錯,但是,過年,只是長假,真的不需要沒事找話題聊,安靜是一種禮貌,不問是一種祝福。畢竟,if you diam diam,nobody say you a gao。

9.請存著「分開過生活」的勇氣與決心。

不要一直想著要團體行動,到哪都要全家出門一起去、吃飯一起吃、拜年一起走。基本上,大家就各自安好、獨立行動,想聚在一起,先問問別人的意見,不要幫別人安排要做什麼、不做什麼,收起自己的控制欲,好好過生活。

10.請履行「睡覺追劇發呆好棒棒」的耍廢人生。

有空就睡覺,認真睡,睡醒就追劇,餓了就吃飯,無聊就發呆。想加班賺錢就去,只想耍廢就繼續。別把這幾天,活得比平常還要累。

總之,把自己當作自由自在的野良貓在過年,這樣就對了。

