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過年被問何時結婚？嗆辣「1句話」秒擊退　呂秋遠曝10招不用再假笑

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP） 

▲10招讓你過年不焦慮。（示意圖／CFP）

文／呂秋遠

過年這件事，讓很多人厭煩，我說真的。所以，如果你身邊的人，遇到過年很焦躁，請體諒他、關心他，並且能讓自己做到下列幾點，或許可以緩解這種過年焦慮症候群：

1.請厲行「各自回家」運動。

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除夕不要強迫自己的另一半一定要回婆家，最好是你回你的家，我回我的家，不然就是兩個人跟小孩一起在家。你有家人，我就沒家人嗎？哪條法律規定，除夕一定要回婆家、初二一定要回娘家？我還初三老鼠會娶親呢！

現在是2023年了，要談婚姻，請先尊重別人的感受，好嗎？

2.請約定「彼此不給紅包」誓言。

紅包如果是壓歲錢，應該給大人啊！給小孩幹嘛？我們成年人才需要壓歲好嗎？小孩你就給我快快長大，最好光合作用就可以餵飽，壓歲的意義到底是什麼啦！

要討喜氣，給紅包袋就好，裡面不用放錢，不然我包兩千，你包兩千二，孩子以後還會有怨念，認為爸媽侵佔了他的錢，這是自找麻煩的概念嗎？但是長輩要給我們錢，那就隨便了，反正成年人，本來就是需要壓歲的。

3.請推廣「不回家也沒關係」理念。

過年就是長假而已，想團聚就在一起、想睡覺就盡量睡、想跟朋友吃飯就多走走，不要認為沒回家的人很可憐，有非常多人，回家才很可憐好嗎？

4.請理解「簡單做菜也是幸福」想法。

不要再強迫自己或別人，過年吃飯就是要滿缽滿盆，過年已經很辛苦，平常做菜都已經不容易，簡單料理就好，大魚大肉duck不必，畢竟團圓飯的重點是團圓，不是飯。而且，你想要年夜飯吃到初五嗎？除夕夜，佛跳牆，初一，剩一半的佛跳牆，初二，熱過的佛跳牆，初三，餘溫的佛跳牆，初四，厭惡的還有剩佛跳牆，初五，佛受不了已經跳牆，你願意嗎？

5.請約束「過年發恭喜訊息」行為。

什麼鴻兔大展、兔氣揚眉、奮發兔強、揚眉兔氣、玉兔迎春、前兔似錦、福兔迎祥、兔來運轉、錢兔似錦、福兔賀歲、兔躍納福、兔肥家潤、不可以吃兔兔。

相信我，沒多少人會介意你在除夕發了貼圖給他，所以覺得你沒有忘記他，明明就是名單內一次發送而已，沒什麼特別，何必浪費網路資源？

不對啊！什麼兔肥，明明是貓肥！

6.請避免「到朋友家走春拜年」活動。

大家不是出去玩，就是在睡覺。如果你是不知不覺不情不願又到巷子口，他沒有哭也沒有笑，因為這是夢。沒有預兆、沒有理由，他真的有說過，大過年就是要自由。

放假還要人情世故，到處拜年攀交情，累不累、累不累啊？不打擾，就是你的溫柔。

7.請踐行「小孩不用打招呼」的禮貌。

如果是久違不見的親戚朋友，請不要強迫孩子跟對方打招呼，真的沒人認得誰是誰。不打招呼也不是沒禮貌，可能是怕生、可能是不爽、可能是不想，但是小孩看到親戚朋友不打招呼，就真的沒關係，不要急著責備小孩，這很糟糕。

8.請堅定「不要問，不用說」的立場。

遇到某些問號，請以星期三的口吻，冷冷的回應：

「都長這麼大了，阿姨都不認得你了。」
「你這個年紀，得到失智症也是合理的。」

「矮油，叔叔以前還抱過你呢！」
「你對我性騷擾，怎麼沒被關起來？」

「你怎麼還不結婚啊？」
「都是因為你。」
「跟我有什麼關係？」
「對啊！跟你有什麼關係？」

「你何時要生小孩啊？」
「我看到一堆在你後面，他們看起來很怒。」

「小孩怎麼這麼瘦？都不吃哦！」
「你就算不吃也很胖啊！」

聽起來很嗆沒錯，但是，過年，只是長假，真的不需要沒事找話題聊，安靜是一種禮貌，不問是一種祝福。畢竟，if you diam diam，nobody say you a gao。

9.請存著「分開過生活」的勇氣與決心。

不要一直想著要團體行動，到哪都要全家出門一起去、吃飯一起吃、拜年一起走。基本上，大家就各自安好、獨立行動，想聚在一起，先問問別人的意見，不要幫別人安排要做什麼、不做什麼，收起自己的控制欲，好好過生活。

10.請履行「睡覺追劇發呆好棒棒」的耍廢人生。

有空就睡覺，認真睡，睡醒就追劇，餓了就吃飯，無聊就發呆。想加班賺錢就去，只想耍廢就繼續。別把這幾天，活得比平常還要累。

總之，把自己當作自由自在的野良貓在過年，這樣就對了。

本文經律師呂秋遠授權轉載

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