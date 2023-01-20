春節外出人潮聚集　正妹警「彰化楊謹華」教授防搶招式　

記者唐詠絮／彰化報導

春節期間，民眾上街到市場採買年貨、也會趁著年假外出旅遊，勢必人擠人，有可能成為歹徒覬覦下手目標，「彰化楊謹華」員林警分局女偵查佐李亭儀，示範教授民眾若遇到搶匪時，千萬不要驚慌，也教導簡單防搶招式，絕對可以做到保護自己。

▲偵查佐李亭儀示範遇到歹徒搶包時記得往下蹲。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

李亭儀表示，帶著包包出門時，務必記得要側背靠身，忌諱肩背，若是走在路上包包方向也要以靠牆邊方向為宜；若遇到搶匪已經拉扯包包時，；務必將重心往下蹲或是直接坐在地上，此時搶匪在跑時，重心較高容易跌倒，也可以趁此時保護自己。

▲偵查佐李亭儀指出斜背包很容易成為竊賊下手目標。

若是背雙肩包時逛街時，切記要背在胸前並用雙手環抱、若是像男生喜歡背的斜背包，可能會覺得貼在身體上較不容易被偷，其實錯了，這很容易被割破，一定要小心為妙。

李亭儀指出，女性若一個人走在路上，碰到意圖不軌的人近身時，除了大叫以外，若沒有人的話，萬一出手被抓，可以朝抓的方向，先推再往自己身體的方向大力扯掉、若是遇到歹徒從後方環抱，雙手交叉靠向自己再往下蹲便可脫逃。

▲背雙肩包時要背在胸前並用雙手護包。

員林警分局長楊志傑強調，警方辦理2023年度加強重要節日安全維護工作，已從元旦開始，春節期間，民眾會上街到市場採購年貨、另外假期期間也會外出旅遊，市場百貨公司及車站等等地方人潮勢必人擠人，呼籲民眾務必要有防戒防搶的觀念及作為，避免宵小趁機而入。

▲包包一定要斜背置前。（圖／記者唐詠絮攝）

▲遇到歹徒拉手記得先推再往自己身體的方向大力扯掉。（圖／記者唐詠絮攝）