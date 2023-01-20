義消深夜救火慘被撞！苗栗男開車衝進管制區　酒測值竟飆到1

▲苗栗苑裡19日深夜餐廳火警，1名義消在收捲水帶時遭酒駕闖入管制區的自小客車撞傷，所幸只有肌肉挫傷，肇事駕駛酒測值高達1.0。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮中山路苑裡國小對面，昨(19日)深夜一家餐廳發生火災，火災半小時內撲滅，消防人員收捲水帶時，一部自小客車衝入管制區，撞傷一名義消人員，腳部受傷送醫，肇事駕駛酒測值1.0，又一是一件酒後肇事車禍。

苗栗縣消防局昨(19日)深夜11時許接獲火警報案，苑裡鎮中山路苑裡國小對面龍園餐廳廚房排煙機冒出大量濃煙，苑裡消防分隊派遣4輛水箱車、2輛水庫車、1輛救護車及27名警義消出勤滅火。

火災地點為4樓RC建築，消防人員到達發現是餐廳一樓後方廚房起火，立即佈水線滅火，火勢在20分鐘控制，25分鐘熄滅，沒有人員傷亡，損失有待估算，起火原因還要再調查。

火災熄滅後收拾裝備時，一名呂姓義消在收捲水帶時遭1部闖入管制區的自小客車擦撞，立即由現場救護車送往苑裡李綜合醫院，經醫院X光檢查，所幸在消防鞋保護下，沒有骨折情形，只有肌肉挫傷。

闖入管制區撞傷義消的42歲蔡姓駕駛，現場員警實施酒測，酒測值高達1.0，警方依公共危險將蔡姓男子送法辦。

▲▼苗栗苑裡19日深夜餐廳火警，1名義消在收捲水帶時遭酒駕闖入管制區的自小客車撞傷，所幸只有肌肉挫傷，肇事駕駛酒測值高達1.0。（圖／記者蔡文淵翻攝）