快訊／蘇貞昌請辭！鄭文燦細數政績　大讚「從政者的典範」

▲鄭文燦。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，外傳將接手副閣揆一職的前桃園市長鄭文燦今日晚間發文細數蘇貞昌執政政績，感謝他在困頓時刻接下行政院長，帶領內閣團隊守護台灣，更強調「功過得失留待歷史，相信人民會給蘇貞昌四年政績高度的評價，有政府會做事，蘇貞昌將成為從政者的典範。」

鄭文燦指出，有了蘇貞昌內閣團隊，桃園的重大建設才能順利推動，台灣才能克服困難展現韌性。蘇貞昌「衝衝衝」的精神，讓桃園完成許多建設里程碑，包括鐵路地下化、龍科三期、國2甲延伸台15線、桃園中正北路交流道、龍潭高原交流道、桃園市立圖書總館、永安海螺館、龍潭客家茶文化館、桃竹供水管、石門水庫阿姆坪防淤隧道、桃園會展中心、桃園航空城、捷運三心六線、社會住宅、大嵙崁計畫、桃園下水道建設及河川治理等，都是中央地方合作的成果。

鄭文燦也細數蘇貞昌政績，包括2019年蘇貞昌成功防堵非洲豬瘟；2020年蘇貞昌守住Covid-19的防線；2022年蘇貞昌在全球通膨及衰退的威脅下，帶領台灣守住了民生與經濟。他大讚，從前瞻基礎建設計畫、防疫紓困振興特別預算到韌性與共享特別條例，蘇貞昌是一個有執行力的內閣，他對政務的嫻熟度，加上魄力與執行力，讓台灣度過許多難關，「如果沒有蘇院長領導的內閣團隊，今天的台灣可能沒有如此的韌性表現。有政府會做事，蘇貞昌將成為從政者的典範。」

最後，鄭文燦更引用美國名將麥克阿瑟名言「有絕妙的計劃，必須不遺餘力地實施，而且今天就做。」，說明蘇貞昌就是這句話最徹底的實踐者，感謝蘇貞昌在困頓時刻接下行政院長，帶領內閣團隊守護台灣，「功過得失留待歷史，相信人民會給蘇貞昌四年政績高度的評價。」