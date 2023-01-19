租民宿種大麻！黑紙貼窗...車載農具頻出入　警查獲市價2千萬毒品

▲▼搜出大麻305株，活株193株、死株112株，市價超過2,000萬元。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方執行警政署「清源2.0專案」，偵辦何姓及游姓3名男子涉嫌共同栽種大麻，經花蓮地檢署檢察官指揮花蓮縣警察局刑警大隊、鳳林分局員警，持搜索票及拘票於1月8日起在瑞穗鄉共2處所執行專案搜索拘提行動，成果豐碩。

▲▼大批植物生長燈、通風設備、培養土等犯罪工具。

花蓮縣警察局日前獲報，在瑞穗鄉某民宅及民宿人員進出多以貨車搬運物品，顯不像居住生活或旅遊情形，於是進行長期監控，發現該2處地點以黑紙貼窗，窗緣透出強光，搬運物品為農業資材，研判可能被利用栽種大麻。

警方經縝密蒐證後見時機成熟，向花蓮地方法院聲請搜索票執行攻堅，當天共計搜出大麻305株（活株193株、死株112株），市價超過2,000萬元，查扣大批植物生長燈、通風設備、培養土等犯罪工具，並分別在台九線鳳林段及桃園機場拘提2名主嫌到案，訊後移送花蓮地檢署，其中何姓主嫌花蓮地院裁定羈押禁見，游姓主嫌羈押，全數犯嫌落網宣告偵破。

▲▼2名男子分別在鳳林及桃園機場被拘提到案。

根據調查，何男及游男同為花蓮人，2人種植大麻無論從種子、扦插開始，到移植、分株，以及使用之灌溉水、培養土、肥料等均親自調配，大麻株從苗株至高1公尺均有，明顯已掌握栽種技巧。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，縣長徐榛蔚非常重視緝毒掃黑工作，尤其本次配合警政署推動清源專案2.0是針對隱藏在社會黑暗處之製毒工廠、詐騙機房、人蛇集團據點、改裝槍械工廠、黑幫堂口、汽機車解體工廠等強力掃蕩，提醒民宿業主應要有防毒觀念，要主動與在地分駐派出所保持密切聯繫，如發現不法情事應立即檢舉通報，否則罰責相當重。