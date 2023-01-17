撞到有聲！19歲駕駛硬闖「限高2M」地下道卡住　北投警1招援救

▲北市19歲洪姓駕駛行經中央北路515巷地下道未注意限高，導致車輛卡在地下道。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

撞到有聲？北市19歲洪姓小貨車駕駛，日前行經中央北路515巷，疑因對路況不熟，未注意到地下道有限高限制，車輛碰撞到「2米限高欄」毫無察覺，直到車頂卡住地下道出口才發現，所幸關渡派出所員警到場後指導洩輪胎氣降低高度，車輛才順利駛出地下道恢復車流順暢，警也依違反《道路交通管理處罰條例》開單罰鍰。

洪姓駕駛去年12月29日下午3點40分行經中央北路515巷，未注意前方地下道限高2公尺，不僅直接撞上「限高欄」更將小貨車駛入地下道，隨後車頂直接卡在地下道內無法移動，關渡派出所警員林柔君、林俊佑接獲通報後立刻前往處理。

▼北投分局關渡派出所警員林柔君(左)、警員林俊佑(右) 到場機警指導駕駛將輪胎洩氣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於適逢下班時段，2警員到場後先對地下道兩側出入口進行交通管制，並指導駕駛將輪胎洩氣降低高度，倒車駛出地下道恢復車流順暢，洪男雖將面臨道路交通管理處罰條例900至1800元的罰鍰，但仍然十分感謝警方的幫助。

▲洪姓小貨車駕駛不甩限高欄直闖，導致車頂直接卡在地下道動彈不得。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局呼籲民眾若通過特殊路段如地下道、涵洞等，需留意車輛高度及寬度是否能夠通過，否則一旦發生事故，輕則受困、重則受傷，影響其他用路人，還得面臨交通違規罰鍰，得不償失。