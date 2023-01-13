超冤！E奶網紅遭控「跨境運大麻8公斤」命喪加國　刑事局認錯了

記者沈繼昌、黃宥寧／台北報導

身材火辣的25歲網紅「潘緣」在網路上小有名氣，因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販賣，2021年遭刑事局偵四大隊逮捕，交保後銷聲匿跡，刑事局將她列為「重要緊急查緝專案對象」，近日驚傳她於去年聖誕節在加拿大看守所離世且火化，當時她家中遭搜出「大麻煙草」，經鑑定未含毒品成分，對此當時承辦專案小組親口坦承有疏失。

2021年刑事警察局偵查第四大隊，查獲陳姓犯嫌等人，從美國加州以茶葉、餅乾罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹來台，成立專案小組，深入追查其他不法犯罪事證，專案小組經2個月溯源追查，發現潘緣在Telegram群組內，兜售二級毒品大麻8公斤，桃檢諭令潘女30萬元交保。

當時刑事局前往逮捕潘女住家時，查扣1.2公斤「大麻煙草」其實是藏香，且現場沒做毒品試驗檢驗測試，更沒有等送驗鑑定報告，直接發新聞指出她持有大麻，後來經鑑定報告確認大麻是「藏香」未含毒品成分，若潘緣因這件毒品案潛逃，且因此命喪異國，令人不勝唏噓。

▲潘緣當時於桃園地檢署ATM前領錢辦保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，承辦專案小組認錯並解釋，搜索當天「因菸草目測神似大麻」，現場又相當混亂，因此沒有做初篩動作，但根據掌握的相關資料已足夠支撐潘緣運輸大麻犯罪事實，強調絕對沒有誣賴潘緣。

至於該跨境運大麻案，桃檢去年5月偵結，依毒品危害防制條例第4條第2項、第3項運輸第二、三級毒品及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口等罪嫌，將潘女、陳、涂、曾嫌提起公訴，而大麻公斤數並無刑事局當時新聞稿指出的8公斤之多，僅有2公斤左右。