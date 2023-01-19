人潮衝雲南「麗江單日現13.8萬遊客」　大理民宿總預訂量飆漲10倍

▲遊客在麗江古城換上少數民族服飾拍照。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸熱播劇《去有風的地方》及防疫政策放寬，雲南自1月中便出現大批旅遊人潮，知名景點麗江和大理等地成為大陸遊客在疫情解封後最想去的旅行地點之一。其中，麗江古城在13日共擠進13.8萬名遊客，大理的民宿預訂量也飆漲10倍，兩地最受歡迎的以洱海海景（湖景）房和麗江的玉龍雪山景觀房為主。

▲大陸2023熱播劇《去有風的地方》由劉亦菲主演。（圖／翻攝百度百科）

《澎湃新聞》報導，從1月9日開始，進入麗江古城的人數明顯增多，1月13日進入麗江古城的人數為近期高峰，達92772人次。2022年同期人數為36106人次，約是2022年的2.6倍。經初步測算，1月13日，麗江共接待遊客約13.8萬人次。

大陸熱播劇《去有風的地方》由知名女星劉亦菲主演，劇集開播後，「雲南」、「大理」等關鍵字在百度等引擎上搜尋次數暴漲，大理增長近2倍，沙溪古鎮增長10倍多，鳳陽邑暴則是漲50倍。

▲雲南大理古城。（圖／CFP）

大理市客棧協會會長李海忠透露，大理的各類民宿、客棧有7000家左右，其中，中高端房型佔10%，「從現在到春節期間，大理的民宿房間總體預訂率大約達到80%，中高端民宿訂房率已經超過了90%，普通民宿預訂率也達到了70%左右。」

《途家》民宿數據顯示，截至17日止，大理、三亞、西雙版納、麗江、北海、上海、重慶、廈門、北京、成都為十大熱門民宿預訂城市。其中，大理、西雙版納、三亞、北海春節預訂量同比去年均增長6倍以上，大理、西雙版納增幅達10倍以上。

經營雲南旅行團的業者王磊表示，就在2022年12月底，看著還略顯空蕩的麗江古城，一度認為雲南旅遊業的復蘇還需要再等上幾個月的緩衝期，「春運開始後，訂單量開始不斷增多，我們現在接團的訂單量基本已排到春節假期後，每年臨近春節人都會多一些的，今（2023）年是突然火起來了。」

