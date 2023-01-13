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社會 社會焦點 保障人權

透天宅藏312株大麻「市價1800萬」！無業兄弟收成前一周被逮

記者鄧木卿／台中報導

刑事局偵六大隊第四隊去年年中獲報，雲林縣虎尾鎮一對丁氏兄弟承租透天厝種植大麻，跟蒐3個多月，就在丁男準備收成前1周上門破獲，屋內種有大麻312株，市值1800萬元，警方又北上到新北市淡水區逮捕提供資金、技術的黃姓男子，訊問後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，3人都羈押禁見。

▲▼刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1千8百萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1800萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1千8百萬元。（圖／民眾提供，下同）

42歲的黃姓男子和31歲、30歲的丁氏兄弟在網路上結識，黃男得知兄弟倆無業，於是提供資金、傳授種植大麻技術，由兄弟倆在雲林高鐵站東西兩側各承租一棟透天厝種植，分開風險，以免前功盡棄，不過，就在兄弟倆準備收成的前1周，警方上門偵破。

▲▼刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1千8百萬元。（圖／民眾提供，下同）

警方先是在虎尾逮捕丁氏兄弟，屋內查獲大麻312株、大麻種子22顆、乾燥大麻花0.6公克、栽種大麻器具（植栽架、燈具、溫溼度計、測光儀、灑水器、定時器等）及手機4支，3個月後又北上淡水揪出幕後的黃姓金主。

▲▼刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1千8百萬元。（圖／民眾提供，下同）

丁氏兄弟透過網路向國外購買大麻種子，不但接受黃男教導技術，自己也在網路上學習栽種方式，邊種邊學，枯掉的不少，種活的更多，這批一旦順利收成，以目前市價，可賣到1800萬元，3人都依違反毒品危害防制條例送辦，羈押禁見，檢方去年12月已起訴3人。

▲▼刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1千8百萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局查獲透天厝內種植大麻，逮捕3嫌，大麻市值1千8百萬元。（圖／民眾提供，下同）

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