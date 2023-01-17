他網路自學變「絕命毒師」！種出10萬人份大麻　專業到讓警也傻眼

▲毒蟲自學大麻種植技術，種出可供10萬人施打的大麻。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

保三總隊第一大隊、新竹市警局第一分局、新北板橋分局等單位共組專案小組分別於新竹縣、苗栗縣民宅內循線查獲大麻工廠，共計查扣大麻植株458株，若順利收成約可採集13公斤大麻花，估計可供10萬人施用，警方發現犯嫌均無相關農業背景，透過網路自學技術。檢方日前偵查終結，將犯嫌4人依法起訴。

疫情肆虐，造成國內大麻毒品價格飆漲，警方專案小組去年8月間分別在新竹縣竹北市、苗栗縣頭份市透天民宅內查獲大麻工廠，並逮捕吳姓犯嫌等3人到案，另後續循線追查出已通緝在逃的許姓幕後主嫌，檢方並於近日偵查終結，將犯嫌4人依法起訴。

檢警表示，4名犯嫌均無農業背景，吳嫌透過網路自學栽種技術，最初從種子及幼株開始培植，以「土耕法」種植大麻種子及幼株，期間定期施以水分、肥料，並以燈具照射使之生長，經不斷移植分株，最終竟發展出大麻工廠的規模，植株長得高壯茂盛，生長情況良好，儼然是專業種植場。本次共計查獲大麻活株458株，若順利收成約可採集13公斤大麻花，估計可供10萬人施用，流入市面後果不堪設想。

檢警指出，吳嫌2018年就就曾因栽種大麻入獄服刑，直至民國2020年才假釋出獄，並在獄中結識許姓主嫌，不料兩人出獄後不僅不悔改，反利用入獄期間「進修」所獲的犯罪心得、手法，出獄後重操舊業且更加小心行事，但法網恢恢，疏而不漏，犯嫌最仍被專案小組查出。

警方呼籲，緝毒為政府治安重點，警方將落實執行政府「新世代反毒策略2.0—溯源斷根，毒品零容忍」政策，誓言要將毒品趕出社區及校園，呼籲民眾切勿以身試法，民眾若發現居家及鄰近社區或校園有任何毒品的問題，請勇於向轄區警方檢舉，共創安居樂業之生活環境。