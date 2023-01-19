冬天保暖不足易中風　屏東榮總：把握「搶救黃金3小時」

▲中風後定期回診遲須追蹤用藥才能避免二次中風的機率 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

患有高血壓的71歲吳姓男子日前突然右側無力，講不出話來，家人馬上送到屏東榮民總醫院急診，經院方安排腦部電腦斷層發現是左側大腦血管栓塞，把握黃金3小時內施打靜脈血栓溶解劑rt-PA，病情穩定後轉至龍泉院區急性後期照護病房，積極復健後身體功能漸漸好轉。

屏東榮民總醫院神經內科陳顗旭醫師表示，冬天時血液循環相對較不夠，加上缺乏保暖、局部血液循環不足的情況下，中風的機會容易增加，建議民眾要做好禦寒保暖，若出現中風的症狀應立即就診。

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腦中風是一個突發的腦部血管事件，通常是急性血流受損的情形，血流無法及時送到腦細胞，造成腦細胞受傷的情況，主要分成「缺血型中風」、「出血型中風」兩大類。

造成中風的因很多，年紀是主要的原因，隨著年紀老化之後，血管會慢慢硬化，血管內會逐漸產生血管斑塊。另患有三高等慢性疾病問題的民眾也是高危險群，高血壓、糖尿病、高膽固醇、高三酸甘油酯，都會加速血管的老化。抽菸、過量飲酒、水分補充不足，長期來說對血管也會造成傷害。另外，先天遺傳基因的問題、凝血功能問題、心律不整也有可能造成中風。

中風的症狀非常多元，不同位置(大腦、小腦、 腦幹)的受損，中風的表現即不同，常見的症狀有半邊手腳覺得無力、痠麻，或者語無倫次、口齒不清、頭暈、走路不穩、動作不協調、半邊忽略等狀況。若受損位置在腦幹，也可能出現嘔吐的情況。若有上述現象，建議立刻送至急診。

在急診會立即安排腦部電腦斷層，診斷腦中風的原因。若是出血型的中風，需考慮是否進行手術，醫師會依出血的大小、位置來決定。若是缺血型中風，則要想辦法增加腦部的血液循環，治療方式分三種，分別為口服抗血栓藥、打針(靜脈血栓溶解劑rt-PA)，與動脈血栓移除術(EVT)。不同治療的選擇，需視嚴重程度及發生時間而，到院後會由醫師來做判斷。

急診處理之後會安排住院檢查、藥物治療及復建，本院龍泉院區有PAC(急性後期照護)的計畫，如果符合PAC計畫的民眾 我們會安排復健的轉介，積極把握復健黃金期。

陳醫師提醒，在藥物跟復健之外，民眾最主要能做的還是透過飲食、運動、量血壓還有定期的回診，以減少中風再發生。中風預防長期來說，抗血栓藥物的預防效果大概佔3成，另外3成是慢性病的控制及戒菸，最後4成則是偏基因體質的部分。因此，若能夠規律服藥(抗血栓藥物和三高控制)及追蹤，便可降低之後再中風約6成的機會。