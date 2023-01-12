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急著傳球「轉頭太快」　四寶爸脖子啪一聲瞬間「扯斷頸動脈」！

急著傳球轉頭太快！　四寶爸脖子啪一聲瞬間「扯斷頸動脈」中風。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子竟然因為轉頭太快，扯斷頸動脈。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州35歲男子亨特里希(Joel Hentrich)和朋友踢球時，因為轉頭太快，突然聽到脖子傳出啪的一聲，當場頭暈目眩、不停噁吐，一陣痛感從脖子蔓延至全身，就醫檢測發現頸動脈撕裂，導致小腦下部中風。

身為四寶爸的亨特里希表示，事件發生在去年11月23日晚間，他當時為了傳球疑似「轉頭太快」，突然傳出啪的一聲，「我不確定別人有沒有聽到，但我自己聽得很清楚」。

亨特里希當下立即感到一陣暈眩，不但視線變得模糊，臉部、手和腿也都感到一陣刺痛，他表示，「我當時覺得地面好像要塌陷，然後感覺到一股噁心感，並且嘔吐地很厲害」，無法站立的他後來被隊友緊急送醫。

亨特里希就醫發現，由於左椎動脈撕裂，導致小腦下部中風，該部位是大腦負責協調運動的區域，擔心可能影響到未來行動，讓他當下大受打擊，幸好治療後還能像以前一樣正常行走，目前已經出院。

亨特里希藉由他的故事希望能夠提醒大眾，提高對於運動傷害造成中風的認知，「我非常幸運能及時接受治療，不然我也不知道我能否活下來，這種可能性是存在的，所以我非常感激」。

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