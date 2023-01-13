桃園獨居翁中風倒屋內呼救！暖警自製長鉤　取出鑰匙開門救人

▲員警就地取材自製曬衣架勾子從窗戶勾出鑰匙。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市獨居70歲謝姓老翁於自宅中風倒地不起，呼喊救命聲為鄰居聽見急忙向警方求救，員警火速趕往謝民家，發現大門深鎖，機警利用周邊廢棄物製成工具，從一扇敞開的窗戶中勾出鑰匙，這才順利開門解救謝姓老翁。

▲並打開謝姓老翁住家鐵門。（圖／龜山警分局提供）

昨日深夜一位民眾神色慌張跑進龜山分局坪頂所報案，稱鄰居謝姓老翁在家摔倒並呼喊救命，但謝家大門深鎖故不得其門而入，只好向警方求救，警員洪瑋、警員林哲民聽聞後驚覺事關重大且人命關天，便隨報案民眾火速跑到謝民住處，見大門緊閉並深鎖，幸而尚能透過聲音與謝民對話，得知渠身體狀況並無大礙，只是因先前中風導致行動不便，不小心摔下床後無力自行爬起只能大聲呼救。

▲▼並將倒臥在地的謝翁救起。（圖／龜山警分局提供）

員警擔心謝翁身上是否有其他外傷，在附近店家多已關閉且等待其他地區鎖匠趕到太過費時，忽見周邊有廢棄曬衣桿與衣架等，便靈機一動使用這些材料製作成長鉤，從窗戶伸入勾出謝民家門的鑰匙，這才順利開門進入屋內，小心翼翼扶起謝姓老翁並經仔細檢查後確定老翁上無其他外傷，生理狀況也都相當正常。且老翁表示只是手腳無力無法自行起身，實在不需送醫，員警的即刻救援和緊急應變，還幫老翁省下開鎖費用，讓老翁感謝萬分，真不愧為人民的保姆。