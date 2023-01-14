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夫中風子成植物人...桃園婦午夜獨坐哭泣　員警募捐物資送暖

▲陳姓老婦因家中不幸，深夜獨坐公園哭泣，警方據報前往關切。（圖／桃園警分局提供）

▲陳姓老婦因家中不幸，深夜獨坐公園哭泣，警方據報前往關切。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名70歲陳姓老婦深夜獨坐公園哭泣，警方據報了解，原來是老婦丈夫年邁中風，大兒子又因意外成植物年，生活僅靠小兒子做零工維生，一家窩居在出租小套房內，眼看過年將即，不知如何度過這年才會傷心哭泣。桃園警方見老婦的悲慘狀況，則發動募捐物資贈送，同時連絡社福團體等相關單位予以救助。

桃園警察分局中路派出所於昨日凌晨接獲民眾報案，指稱桃園區泰昌三街忠孝公園隱約傳來哭聲，警員蔡青龍及鐘哲偉立即前往查看。看見一位行動不便的老太太傷心地哭泣，但詢問時她並不願回答，員警擔心其身體不適立即通報消防人員到場協助，同時請所內女警前來幫忙，經過一番溝通，陳老太太表示大兒子發生意外成為植物人，自己又身體不好行動不便，重擔都落在小兒子身上，她覺得很不捨又不知如何是好，眼見年關已近深夜獨自到公園越想越傷心才會痛哭，員警先行安撫老太太情緒，同時聯繫老太太的小兒子將其帶回照顧。

▲▼在了解陳婦1家四口的不幸後立即發動募捐救助。（圖／桃園警分局提供）

▲▼在了解陳婦1家四口的不幸後立即發動募捐救助。（圖／桃園警分局提供）

員警向副所長翁建智反映狀況後，立即指示同仁通報市府社會局家庭服務中心、桃園區公所社會福利科及公益團體張榮發基金會，希望能幫助她們獲得更多的協助。同時聯繫中路警友站及中路民防分隊發動募捐，昨晚由翁副所長與同仁，偕同民防分隊長簡順清帶著物資及援助金，登門拜訪老太太，向她們說明申請社福單位及公益團體協助的狀況，並叮囑遇到困難可向警察等機關尋求協助，希望在寒冬中能為她們帶來社會關懷的溫暖。

▲▼在了解陳婦1家四口的不幸後立即發動募捐救助。（圖／桃園警分局提供）

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