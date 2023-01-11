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冬日沙灘避寒、享音樂美食微醺氣氛！屏東青洲灣派對度假懂生活

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲今年第2年舉辦的屏東「青洲灣派對」，同樣請到人氣樂團和歌手到場助陣，讓民眾能沉浸在音樂和海邊美景之中，享受專屬屏東冬日限定海灘趴。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／屏東報導

冬天受夠陰雨綿綿、又濕又冷的天氣了嗎？直奔島國之南的屏東，享受總是「多一度」的熱情吧！今年舉辦第2屆的「青洲灣派對」讓人彷彿穿越時空，一秒回到夏日海邊，和親友、戀人在沙灘上吃著創意美食、喝著調酒，隨著知名樂團、歌手的歌聲搖擺，眼前是遼闊美麗海景，和煦陽光撒落伴著微風輕拂，讓民眾忍不住大讚「沒有比這個更chill的冬日行程」。

▲▼屏東,青洲灣派對,冬日沙灘生活品牌,音樂,市集,冬天。（圖／業者提供）

▲▼「青洲灣派對」舉辦暖冬音樂會，多組歌手輪番上陣，現場還有市集擺攤，吸引大批民眾前來朝聖，一路從白天嗨到黑夜。（圖／業者提供）

▲▼屏東,青洲灣派對,冬日沙灘生活品牌,音樂,市集,冬天。（圖／業者提供）

屏東期間限定的青洲灣派對活動串連眾多知名品牌，包括質感市集推手LA RUE、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東觀光圈、當地人氣店家豐Bar等共同打造微醺市集、特製主廚餐點、暖冬音樂會、全國調酒大賽、屏東在地的小旅行和海景SUP體驗等，透過音樂、料理、生活市集、文化旅行多種活動，建構「冬日沙灘生活品牌」，希望讓民眾每到冬季想要度假第一時間就想到青洲灣。大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，為落實行政院「向海致敬」政策，特別選定能面向台灣海峽眺望小琉球的青洲灣，少見的細質黑沙柔軟如地毯，非常適合脫去鞋襪、赤腳感受大自然的奧妙。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍認為，青洲灣擁有得天獨厚的氣候和沙灘條件，非常適合民眾冬日前來遊玩。

負責策劃執行「青洲灣派對」的桔禾創意整合有限公司創意總監張漢寧笑說，「大鵬灣冬季氣溫比起北部平均多5度，同時不受東北季風影響，民眾冬天也想到沙灘親近看海，青洲灣正是最佳場地」。尤其是日落時夕陽照射，金色海面波光粼粼十分夢幻，因此今年的青洲灣派對，張漢寧特地邀請藝術家朱志康建造了一座「微醺教堂」，以橘黃色流蘇網創作的視覺造型呼應黃昏溫暖色調，海風吹動流蘇時耳邊似乎聽見沙沙聲，非常浪漫。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼同時身為中華工業設計協會理事長的張漢寧（上圖），積極推動結合屏東在地特色的觀光行程，今年青洲灣派對也請到當代藝術家朱志康以東海大學教堂為發想，打造出「微醺教堂」（下圖）。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼屏東,青洲灣派對,冬日沙灘生活品牌,音樂,市集,冬天。（圖／業者提供）

▲夜幕低垂，「青洲灣派對」市集更顯熱鬧，海邊的「微醺教堂」則是充滿神秘夢幻氣息。（圖／業者提供）

第2屆青洲灣派對延續去年的高人氣，再度舉辦暖冬音樂會，有青虫、男子漢樂團、廖文強、庸俗救星等人氣歌手熱情獻唱，還邀來第32屆金曲獎最佳台語女歌手曹雅雯及最佳新人理想混蛋，在青洲灣以歌聲陪伴民眾度過舒服又放鬆的時光。享受人生當然是把酒高歌最暢快，今年派對更與全台最大琴酒嘉年華Gin&Tonic PA（大島琴酒節）跨界合作，現場能喝到眾多以「琴酒」變化出的特色調酒，就連馬丁尼全國調酒大賽都移地至青洲灣，讓選手在碧海藍天之下盡情發揮玩創意。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼來到青洲灣派對，民眾能坐在細軟沙灘上享受陽光、音樂和美食，徹底放鬆chill一下。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

張漢寧表示，為了加深民眾對青洲灣的「冬日沙灘生活品牌」印象，今年派對主打「微醺」，除了結合琴酒嘉年華、微醺教堂裝置藝術，還有海景市集的數十攤手作工藝品、美味鹹食甜點、咖啡、在地特色伴手禮以及調酒品牌攤位，提供民眾超有氣氛情調的海邊慢活、質感休憩體驗。追團聽音樂怎麼能少了調酒助興，台北知名琴酒酒吧「Mint Live Ful Bar發琴吧」特別選用台灣水果冰棒「春一枝」加入調酒中，推出洛神花和檸檬兩款顏色和口味都春意盎然的酒款，調酒師表示已經是第二次參加青洲灣派對，面對無敵海景調製美酒心情就是不一樣，許諾「明年一定還會再來」。另一家首次參與的「醲蒸餾所」，則將最近由自家酒廠產出的第一款酒「醲琴酒-柚花烏龍」帶到青洲灣，在琴酒基底中嚐得到柑橘花果香、花蓮舞鶴柚花烏龍茶韻以及此許苦味杜松子，在海洋的調味使酒香再添多一種層次。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第2屆青洲灣派對要讓所有人都感受到微醺的美好滋味，市集集結多個調酒品牌，上圖為Mint Live Ful Bar，下圖為醲蒸餾所，為民眾提供多款特色酒品。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

品酒前必須來點美食填飽胃才行，「浪頭叔叔的墨西哥餡餅」的墨西哥肉醬餡餅搭配金黃脆薯和鮮綠沙拉，淋上莎莎醬後一口咬下，外酥內軟餅皮中墨西哥肉醬爆餡溢出，夠味卻又清爽不辣，另外貼心為不愛吃肉的人提供香蒜起司櫛瓜餡餅；不只是餐點美味，高顏值攤主的熱情招呼更是收服民眾心的最大關鍵。走逛海景市集到處都飄散著食物香氣，其中，「Campo Vegetarian蔬食古巴三明治」味道超級誘人，老闆雙手熟練地在鐵板上將麵包煎得金黃香脆，包夾著番茄、素食肉片、蔬菜和菇類，大量鋪上的起司絲巧妙融合所有食材，讓人驚嘆蔬食也能這麼好吃，忍不住一口接一口停不下來，也難怪攤位前總是大排長龍。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼派對美食超級吸引人，浪頭叔叔的墨西哥餡餅（上圖）和Campo Vegetarian蔬食古巴三明治（下圖），給民眾不同的口味選擇。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

來到青洲灣派對不光是要拍照打卡紀念當下美景，屏東特色伴手禮也不能錯過通通要帶回家。來自東港的「豐水產」，將各式水產再製，有下酒超搭的烤肉風味魚片、鮭魚/芥末/黑芝麻三合一夾心絲，以及新鮮鮪魚製成的鮪魚酥等零食，還有榮獲2022屏東伴手禮殊榮的烏魚子木禮盒，更成為屏東縣外訪日本的台日友好贈禮。為一顆顆吹著屏東海風長大、透著紅色耀眼幸福光芒的蓮霧創造更多價值「佳冬鄉農會」，把有「透紅佳人」美稱的新鮮蓮霧低溫烘燥製成可長期保存的蓮霧果乾，還有泡茶、沾土司皆可享用的果粒醬等，將蓮霧的清甜爽口延長美味期限，自然風味就是品質保證。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼參加派對的紀念品可選東港豐水產（上圖），烏魚子木禮盒揚名海外；佳冬鄉農會（下圖）的蓮霧果乾、果醬等保存屏東水果清甜風味。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

慶祝青洲灣派對第2年順利舉辦，交通部觀光局超級任務組組長「喔熊」也親自到現場應援，不時被市集各攤位特色商品吸引停下腳步，沿路所到之處都受到熱烈歡迎，民眾紛紛搶著合影，還有一窺喔熊大大喜歡的產品，場面歡樂笑聲不斷。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲超人氣偶像「喔熊」踩點屏東青洲灣派對，受到大小朋友熱烈歡迎。

大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍和屏東交通旅遊處處長黃國維受訪時皆表示，希望專屬於青洲的高質感在地生活品牌「青洲灣派對」，能夠帶動大鵬灣更全面的親海生活和產業發展，吸引在地旅人也成為國際觀光客造訪台灣時必訪景點，在青洲灣派對中感受國境之南獨有的氣候，一起體會大鵬灣海天一色優美景致和豐碩物產，相約明年冬日再相會，同享一場放鬆慵懶海邊旅行。

▲▼屏東青洲灣派對採訪。（圖／記者李毓康攝）

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