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強冷氣團襲台「救護車變多」！　彭啟明預警過年天氣：有點複雜

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸冷氣團影響，今早大降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台平地最低溫出現在新北市石門的9.5度，持續受強烈大陸冷氣團影響，台中以北、東北部及東部低溫11、12度，其他地區13到15度，沿海空曠地區氣溫則再低2至3度。而天氣風險公司總經理彭啟明也提醒，和周末炎熱天氣相比，落差很大，「有注意到救護車增多嗎？」更預期過年期間的溫度起伏不小，要特別留意。

彭啟明今早在臉書發文提到，昨天晚上感覺有點冷，觀察台北站的溫度雖跌至12.5度就下不去，但和周六的炎熱溫度相比「落差很大」。他也說，真的要注意身邊親友的健康，「有注意到救護車增多嗎？」更預測，過年期間的溫度起伏不小，「有點複雜，無法一句話簡單說。」

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天氣風險公司預估，這波強烈大陸冷氣團會持續影響到周三(18日)，雖然預報資料來看明天白天冷空氣可能有稍微減弱的機會，但是整體溫度回升並不會很明顯。天氣方面則仍是以迎風面的降雨為主，包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、還有花東沿海一帶有比較高的降雨機會，其他地方為多雲或有陽光的天氣。

▲▼今早部分地區氣溫呈現橙色燈號。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）

▲今早部分地區氣溫呈現橙色燈號。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）

天氣風險公司指出，周四晚間到周五(20日)小年夜又會有一波東北季風增強，主要會反映在周五白天的高溫下降，以北部、東北部感受較為明顯，其次是花東地區。不過，小年夜下來的這波東北季風維持時間不長，到了除夕(21日)就會開始減弱，溫度回升，並且持續會回升到周日年初一(22日)。

因此除夕到初一看起來是季風減弱，溫度回升的趨勢。天氣風險公司表示，北台灣高溫有機回升到20度以上，中南部高溫可以到24至27度，相對是比較溫暖的兩天。至於年初二(23日)到年初三(24日)又會有另一波大陸冷氣團南下，強度看起來不弱，各地溫度再度下降，年初二這一天在冷空氣前緣通過時北部、東半部有降雨的機會。

年初四(25日)冷空氣減弱，溫度回升，一直到年初五(26日)溫度仍持續上升。天氣風險公司提到，除了東半部仍有些局部降雨外，大部分地方的天氣都還蠻穩定的，年初六(27日)到年假尾聲的初八(29日)則又會有冷空氣南下，溫度再度下降，且降雨機會較多一些，北部、東半部有可能再轉為濕冷的天氣型態持續到假期結束。

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