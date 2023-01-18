避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

▲為避免弱勢生寒假期間午餐斷炊，教部持續提供補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

寒假即將到來，為了避免助弱勢學生在寒假期間午餐出問題，教育部指出，除了持續針對經濟弱勢國中小學學生的寒假午餐提供補助，並請各縣市政府教育局處及學校落實「急困學生用餐問題三級協助機制」，採取「主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介」等積極措施，結合社會資源，確實照顧弱勢學生用餐需求。

為了幫助弱勢學生營養午餐費，教育部和行政院主計總處每年依「中央補助地方政府學校午餐經費支用要點」，編列21億納入地方政府一般性補助款，補助低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及經導師家庭訪視認定，含父母非自願性失業1個月以上、無薪休假及任一方身障等經濟弱勢國中小學學生上課日及寒暑假期間的午餐費，確保每位學生不因經濟因素而陷入用餐困境。

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教育部表示，由於寒假即將到來，教育部持續針對經濟弱勢國中小學學生的寒假午餐提供補助，也請直轄市及縣市政府教育局處與學校，積極推動急困學生用餐問題三級協助機制，無力支付餐點費用學生由導師主動提報，或接受家長申請由導師確認後提報，由中央政府一般性補助款或尋求學校仁愛基金、教育儲蓄專戶、家長會或結合社會資源予以協助。

教育部同時也針對學生家庭需要協助者，建立經濟弱勢學童轉介輔導清冊，由學校或縣市政府社會救助機制給予協助或轉介社福機構，追蹤列管，給予學生家庭生活照顧，也再次呼籲各縣市政府教育局處及學校，特別注意寒假期間急困學生用餐問題，主動關懷學生需求即時予以協助，讓學生午餐不中斷。