　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲為避免弱勢生寒假期間午餐斷炊，教部持續提供補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

寒假即將到來，為了避免助弱勢學生在寒假期間午餐出問題，教育部指出，除了持續針對經濟弱勢國中小學學生的寒假午餐提供補助，並請各縣市政府教育局處及學校落實「急困學生用餐問題三級協助機制」，採取「主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介」等積極措施，結合社會資源，確實照顧弱勢學生用餐需求。

為了幫助弱勢學生營養午餐費，教育部和行政院主計總處每年依「中央補助地方政府學校午餐經費支用要點」，編列21億納入地方政府一般性補助款，補助低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及經導師家庭訪視認定，含父母非自願性失業1個月以上、無薪休假及任一方身障等經濟弱勢國中小學學生上課日及寒暑假期間的午餐費，確保每位學生不因經濟因素而陷入用餐困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，由於寒假即將到來，教育部持續針對經濟弱勢國中小學學生的寒假午餐提供補助，也請直轄市及縣市政府教育局處與學校，積極推動急困學生用餐問題三級協助機制，無力支付餐點費用學生由導師主動提報，或接受家長申請由導師確認後提報，由中央政府一般性補助款或尋求學校仁愛基金、教育儲蓄專戶、家長會或結合社會資源予以協助。

教育部同時也針對學生家庭需要協助者，建立經濟弱勢學童轉介輔導清冊，由學校或縣市政府社會救助機制給予協助或轉介社福機構，追蹤列管，給予學生家庭生活照顧，也再次呼籲各縣市政府教育局處及學校，特別注意寒假期間急困學生用餐問題，主動關懷學生需求即時予以協助，讓學生午餐不中斷。

ET快訊
烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機墜毀幼稚園旁
騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍接夫電話淚崩
快訊／直升機墜毀幼稚園！　基輔16死一片火海
台中Lalaport違停嚴重！　半天開232張罰單
徐懷鈺44歲了還超辣！　親揭凍齡瘦身秘訣
超商咖啡「買6送6」來了　加碼大杯美式只要25元
快訊／NCC重罰民視300萬！　周玉蔻〈辣新聞152〉7違規

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

看不慣台人出國窮遊、嫌國旅爛！他出差京都半年「台南勝」

陳其邁發感謝紅包！高雄25家醫院春節開特診　醫護每班可領2000元

江老師自揭「跑趴黑歷史」吸網友朝聖　網友笑回：有些記憶還是模糊好

螺螄粉是走私品被禁！他翻出百萬YTR「開箱試吃影片」　真實評價曝

過年必逛！「駁二小夜埕」200攤超美海景市集　吃爆60國特色甜點

6間出版社聯手書展折扣曝光！韓國歐逆作家與台南俗女對談

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

獨／首次創業卻遇無良商人！江小漁大墩店今復業　將改名拚生存

看不慣台人出國窮遊、嫌國旅爛！他出差京都半年「台南勝」

陳其邁發感謝紅包！高雄25家醫院春節開特診　醫護每班可領2000元

江老師自揭「跑趴黑歷史」吸網友朝聖　網友笑回：有些記憶還是模糊好

螺螄粉是走私品被禁！他翻出百萬YTR「開箱試吃影片」　真實評價曝

過年必逛！「駁二小夜埕」200攤超美海景市集　吃爆60國特色甜點

6間出版社聯手書展折扣曝光！韓國歐逆作家與台南俗女對談

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

破百體重成凶器！桃園女討債「一屁股重壓」…她大小便失禁慘死

第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」嗨曬帳戶截圖：很敢給

「粉鼻小白豬」試穿過年新衣服　糗變深V露背裝媽看傻：變那麼胖

烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機「執行任務」墜毀幼稚園旁

叉燒豚骨拉麵入榜！迴轉壽司外送排行榜TOP 5還有烏龍麵

人類水杯更好喝！喵零形象擠成「扁臉冏冏貓」　照片曝光逗樂7千人

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

先探／謝金河：兔年新希望　一元復始萬象更新

先探／嚴選7大族群14檔動如狡兔股

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

春節2段式變天　初二下探13度

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

根據教育部規定，除非有相當證據，學校不得搜查學生身體及其私人物品，但人本教育基金會與立委范雲今（18日）召開記者會，披露國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，校方竟公然翻查學生行李，且誇張的是，包括校長林明山在場的所有教職員，竟沒人對此違反行為有意見，批評校方目無法紀，呼籲教育部組成專案小組入校調查，並追究校長等人責任。

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

又有2私校撐不住列專輔名單！教部：2年未改善就關校

又有2私校撐不住列專輔名單！教部：2年未改善就關校

稻江申請改辦長照　教團批「計畫空洞荒唐」籲教部駁回

稻江申請改辦長照　教團批「計畫空洞荒唐」籲教部駁回

關鍵字：

寒假教育部弱勢生斷炊午餐

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面