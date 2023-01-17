又見2私校被列專輔名單　私校工會：未來4年估至少50私中退場

▲教育部退審會今將大慶商工（見圖）、興華高中等二所私中列為專輔學校。（圖／翻攝自Google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（17日）審議通過，彰化大慶商工、嘉義興華高中等二私校因財務顯著惡化被公告為專輔學校，全國私校工會指出，這再次凸顯私中辦學普遍陷入困境問題，若政策未調整，未來將有大量私中退場，衝擊偏鄉及技職教育，預估未來四年將有至少50私中退場，呼籲各私校及早因應，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規劃主動停招及停辦。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在去年九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，隨後也針對私立高中職進行專輔學校審查，今天下午審查通過，將私立彰化大慶商工、嘉義興華高中列為專輔學校。

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▲嘉義興華高中被教育部列為專輔學校。（圖／翻攝自興華高中臉書）

全國私校工會表示，大慶商工前身為曉陽商職，2001年由員林富商接手辦學至今，對地方教育貢獻良多，但不敵少子化衝擊，財務近年已入不敷出，2020年爆出以遠期支票給付薪資爭議，可見財務捉襟見肘，目前主動申請停招，今被公告為專輔學校並不意外。

至於興華高中，全國私校工會指出，該校是嘉義市設校73年的老校，作育英才無數，若不幸退場，是在地教育資源的損失，期待興華積極改善財務，儘速解除專輔。

全國私校工會提醒，私校退場是不可逆趨勢，提醒學校法人積極思考因應策略，及早決定是要持續努力辦學，或依私校法主動停招、停辦後轉型，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規劃主動停招及停辦，做好安置並保障師生權益後，依私校法程序與他校合併、捐贈，或改辦文化、教育或社會福利事業，一旦被依私校退場條例公告為專輔學校，再來計劃改辦其他公益事業，恐怕為時已晚，校產極可能被歸公，殊為可惜。

