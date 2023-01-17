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稻江申請改辦長照　教團批「計畫空洞荒唐」籲教部駁回

▲▼高教工會與學者批評稻江申請改辦長照計畫空洞又荒唐，呼籲教部駁回。（圖／高教工會提供）

▲高教工會與學者批評稻江申請改辦長照計畫內容空洞又荒唐，呼籲教部駁回。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

已經被教育部勒令停辦的稻江科技暨管理學院，正向教育部申請改辦為長照機構，但高教工會與學者今（17日）指出，稻江學院董事會不僅違法挪用上億公款，提出改辦計劃空洞又荒唐，只是假「改辦」繼續把持龐大校產，呼籲嘉義縣政府否決稻江改辦長照機構，教育部則要否決稻江改辦申請，解散學校法人，讓校產真正回歸公共使用。

1998年成立並設立在嘉義縣的稻江管理學院，因為少子化等因素，被教育部勒令停辦，目前則計畫向教育部申請，原址改辦規模高達400床的長照機構，但高教工會不滿稻江由違法家族持續把持，改辦的惡質行徑只為續命，今天召開記者會，呼籲教育部與嘉義縣政府否決其改辦計畫。

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高教工會研究員陳柏謙指出，稻江董事會與校方從2020年前後起，無所不用其極以各種無良手段，持續惡意逼退數千名學生與教職員，稻江現任董事長陳盛嘉，更是傳出藉職務之便，違法挪用1.4億元公款，稻江從創辦人陳璽安到陳盛嘉，至今仍一直由當年挪用上億公款、侵占罪判刑定讞的同一個「違法家族」所持續把持。

陳柏謙進一步表示，根據高教工會調查與整理，稻江校地高達99％近乎完全皆為「僅以市價四成左右折價」向台糖公司所租用，而稻江董事會提出改辦為大型長照機構，但計劃書不但極其空洞，最荒唐的是，七十多頁計畫書中，真正針對改辦後長照機構的專業、具體規劃篇幅竟僅寥寥數頁，更完全缺乏具體的專業規劃與專業人員的配置，改辦計畫書中更處處充滿前後矛盾、長照目標對象錯亂不一的漏洞。

▲▼高教工會與學者批評稻江申請改辦長照計畫空洞又荒唐，呼籲教部駁回。（圖／高教工會提供）

▲學者（中）王增勇批評稻江申請計畫不符合國家長照原則，呼籲教部駁回。（圖／高教工會提供）

政大社會工作研究所所長王增勇教授指出，稻江附近沒有什麼民眾，和目前國家長照政策「在地老化」原則完全違背，而學院停辦後的校產應回歸公益使用，為確保公共利益落實，已證明經營無方的董事會應先行解散，重組新的決策董事會，若業務方向仍為改辦長照業務，董事會應具有長照專業人士，確保董事會可勝任未來業務發展指導與決策功能，接著由在地政府與社區長照專家學者的參與，經過詳細評估後，才擬定實施計畫，故以現有稻江的改辦計畫內容來看，以上兩點皆不具備，教育部應予以駁回。

高教工會也呼籲，教育部應否決稻江改辦申請，解散學校法人，讓校產真正回歸公共使用，而長照機構不應任由違反亂紀團隊、霸佔公共資產興辦，嘉義縣政府應拒絕稻江董事會改辦長照機構，而興辦與維運長照機構，攸關長者等受照顧者與家屬重大權益，必須由政府或真正具專業背景團隊負責地永續經營，中央與地方政府不應放任曾有嚴重違法事蹟的經營團隊染指插旗。

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