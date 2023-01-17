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又有2私校撐不住列專輔名單！教部：2年未改善就關校

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會今天通過，將大慶商工、興華高中等二所私中列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（17日）舉行第十次會議，針對私立高中職學校進行審議，根據教育部審議結果，彰化大慶商工、嘉義興華高中等二校被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為二所學校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在去年九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

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不過，私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場，教育部也從去年開始針對私立高中職進行審議，今天下午退審會舉行第十次會議，通過彰化大慶商工、嘉義興華高中被列為列為專輔學校。

▲▼彰化私立大慶商工。（圖／翻攝自Google map）

▲彰化私立大慶商工被教育部列為專輔學校。（圖／翻攝自Google map）

教育部表示，彰化縣大慶商工為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依退場條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

至於嘉義興華高中，教育部指出，也是退場條例施行後列入專案輔導學校，經過今天出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

▲▼嘉義私立興華中學。（圖／摘自興華中學臉書）

▲嘉義興華高中被教育部列為專輔學校。（圖／翻攝自興華高中臉書）

教育部表示，經過退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部將名單公告在「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

此外，今天的退場審議會，也審議通過高雄縣私立旗美商工職業學校及高雄市新光高級中學加派董事及監察人名單，教育部後續將依本條例第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。

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關鍵字：

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