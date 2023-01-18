誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

記者許敏溶／台北報導

根據教育部規定，除非有相當證據，學校不得搜查學生身體及其私人物品，但人本教育基金會與立委范雲今（18日）召開記者會，披露國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，校方竟公然翻查學生行李，且誇張的是，包括校長林明山在場的所有教職員，竟沒人對此違反行為有意見，批評校方目無法紀，呼籲教育部組成專案小組入校調查，並追究校長等人責任。

▲人本與立委范雲披露東港海事公然翻查學生行李，要求教部徹查並追究責任。（圖／記者許敏溶攝）

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根據教育部《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》28、29條，除非有相當理由及證據足以認為學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，否則為避免緊急危害，學校不得搜查學生身體及其私人物品。

不過，人本教育基金會與范雲今天在立法院召開記者會，披露接獲東港海事學生陳情，指去年12月14日畢業旅行出發前，學務主任朱怡貞竟要求在場近200名學生把行李打開以便檢查，有學生不願被翻查私人物品，主任教官林聖川卻要求該生自己動手將私人物品從行李中翻出來，並打開供其查看。

人本教育基金會全國校安中心主任張萍指出，朱怡貞在前一天就宣布會檢查行李，當天校長林明山也在場卻沒有任何意見，荒謬的是，這不是發生在監獄或集權國家，更離譜的是，即使學生在錄影也覺得無所謂，簡直目無法紀，連檢察官要搜索都需要搜索票，學校可以公然侵犯隱私權，這是非常荒謬的事，要求教育部查處校長、教務主任與主任教官等人責任，並要讓學生知道擁有什麼權利。

立委范雲也表示，自己從2020年開始追蹤全台黑新校規，教育部也說完成全台4148所國高中小的校規檢視，但這次事件，卻是學校直接強制執行，凸顯校方缺少兒少權利意識，即使學生已經反應，仍執意全面搜查學生行李，完全違背教育部法規，教育部除應對本案進行調查外，更應追究責任，更應檢討搜查條款是否違反法律保留原則與《兒童權利公約》，並研議修正。

人本也提出呼籲，要求教部應立即組專案小組入校調查，訪談對象應包含在校生與畢業生，釐清此類狀況是否早已行之有年，並追究責任，包括林明山明顯已不適任校長職務，應立即向學生道歉，並自請處分回任教師，並對下令檢查行李的朱怡貞以及實際執行的林聖川皆應予懲處。

教育部表示，國教署將會組專案小組查處學校處理流程，並要求學校針對相關疏失責任檢討改善，而國教署每年針對校長、教職員進行CRC培力，未來會持續加強學校教職員CRC意識提升，執行端也會以行政督導考核機制去落實