南鯤鯓代天府神偶加持　永康警祈福平安過好年

▲為祈求永康地區治安平穩、交通順暢及疫情早日遠離，讓民眾安心過好年，永康分局於18日特別請來南鯤鯓代天府6尊大神偶蒞臨加持，讓警察與神同行共舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為祈求永康地區治安平穩、交通順暢及疫情早日遠離，讓民眾安心過好年，永康分局於18日特別請來南鯤鯓代天府6尊大神偶蒞臨加持，讓警察與神同行共舞，展現為永康地區祈福、轄境永保安康，讓民眾在春節期間平安喜樂、交通順暢安全。

活動特邀請南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜、書法大師李國殿秘書與公關組長陳思妤以及永康在地企業國際紡織暨台灣製罐公司董事長侯蔡雪吟、總經理侯景鐘、台灣守護文創公司董事長陳仁昌與大灣南巡宮主委李榮泰等人，以及在地民意代表議員陳秋萍、朱正軒、黃肇輝、林冠維、林燕祝議員服務處助理李佳容與永康警友辦事處主任林國珍、義警中隊長楊國堂、志工中隊長包惠昌與守望相助巡守隊副中隊陳正國和、民防副中隊長汪明旭等出席和永康警分局團隊共襄盛舉。

南鯤鯓代天府6尊神偶降臨永康為永康祈福，在王爺神氣出場時，現場氣氛馬上沸騰，與會來賓及警察人員興奮直呼王爺真的好萌好可愛，每一尊神偶分別寓意不同的歷史故事，其中李府千歲文武雙全，乃五王之首，文彩讓人讚賞，特別由行政組長引領入場；池王好流水，意即潮起潮落時辰勝算，一利討捕良機，一利出海安全，由永康分局保民組長引領入場符合業務屬性。

吳府千歲志烈秋霜，嫉惡如仇對地理風水、觀星望斗，非常有研究，因此有了三王好地理的說法與督察組司職警察風紀與教育契合，由局督察組長引領入場；朱府千歲公正無私，執法森嚴，事無大小，來廟求籤必應必決，由偵查隊長陪同；交通就是防止一件事故發生，即挽救二個家庭，而范府千歲，博通經史，精通醫術，時常醫人救世，由交通組長陪同；萬善爺囝仔公頭戴斗笠騎水牛，一手拿元寶代表招財，由轄區狀況控管及案件通報管制地勤務中心主任陪同出場。

有如此的安排是希望警察業務與眾神形象相呼應，藉此激勵工作士氣，盼在六大神力加持下大家都能務實推動各自警政工作，讓『永康警讚、永保安康、治安平穩、交通順暢、民眾安心、旺兔順利』相呼應。

南鯤鯓代天府這次除出動６大神偶加持外，還特別引介台灣守護文創致贈永康分局平安祈福鹽，鹽自古以來就是民生必備用品，更有祈福避邪的作用，而北門井子腳的平安祈福鹽是經過日月星辰照射，吸收大地能量所產製的鹽，可改變磁場，同時寓意眾神與永康警結善緣（鹽），盼在神力加持下持續持續守護治安、打擊犯罪；台灣製罐工業董事長蔡侯雪吟致贈本分局氣泡水，要為守護治安的英雄加油打氣；永康在地大灣南巡宮與南鯤鯓代天府長期熱心公益相互合作，聽聞南鯤鯓代天府王爺神偶蒞臨加持本分局，也特別共襄盛舉參與「神偶拜年迎新春 永保安康慶新年」活動，並致贈活動基金，感謝永康警全年無休，守護市民生命財產安全。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，永康分局是最繁重的警察單位，與所有警察團隊一樣身負打擊犯罪、守護治安重責，懲惡揚善、公正無私形象就像與同眾神一樣守護著國人；而平安鹽是融合宗教、產業、文化的重要資產，將平安鹽致贈給警察人員寓意在神力加持下，第一線守護治安的警察都能安全執勤，將平安帶到地方，讓社區居民安心平安；另台灣製罐公司侯董事長亦表示此次關懷致贈氣泡水活動，不僅是想要給警察加油給『氣』，更想要為地方盡一份力氣，共維地區安全。

永康分局長甘炎民表示，春節期間警方將治安平穩、交通順暢及民眾安心設立為工作主軸，相信今年在有神力加持及社會各界的相挺下，地區更安全，經濟更興旺，民眾更樂利，呈現天、地、神、人同歡景象，共同歡喜迎兔年。