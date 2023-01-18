兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！38款可愛大放送

▲超可愛的LINE貼圖來了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

迎接兔兔新年，大家準備好刷貼圖祝賀了嗎？LINE過年前一口氣釋出8款超萌貼圖，包括超夯的「塔仔不正經」、「華歌爾 × 不死兔」、「LINE社群 × weiweiboy」與精品「LOEWE期間限定貼圖」等。另外，《ETtoday新聞雲》也整理30款「新年快樂必載」貼圖，大家快來一次大包吧！

塔仔不正經 玩轉新一年｜下載請點

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下載期限：2023/2/16，90天

華歌爾 × 不死兔｜下載請點

下載期限：2023/2/4，90天

LINE社群 × weiweiboy｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

LOEWE期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量｜下載請點

下載期限：2023/2/16，180天

台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

PChome × 兔兔超人 幸福迎新年｜下載請點

下載期限：2023/2/16，90天

beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常｜下載請點

下載期限：2023/2/3，180天

以下為另整理的30款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE購物商城 × 點陣星球｜下載請點

下載期限：2023/2/8，90天

梵克雅寶新年貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，90天

陪你過新年! momo co × 糖水鋪｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

明星3缺1兔gether幸運貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

華南銀行小n與您分享快樂生活｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

Richart 兔給樂｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

LINE購物 × 狗狗君｜下載請點

下載期限：2023/2/5，90天

上半年競賽GOGOGO｜下載請點

下載期限：2023/1/29，180天

永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

LINE 發票管家 × 黑白工｜下載請點

下載期限：2023/2/1，90天

包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人｜下載請點

下載期限：2023/2/2，90天

阿基獅的日常旗艦版｜下載請點

下載期限：2023/2/2，180天

新光三越與Bunni Konbiny｜下載請點

下載期限：2023/1/29，90天

打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2023/1/27，180天

LINE購物 × 只是一顆麻糬｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

LINE TAXI × 卡洛特｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

2023 OPEN！新年快樂動次動｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

黑貓 with you｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天

LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡｜下載請點

下載期限：2023/1/18，90天

LINE購物 × 寶鼻｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

LINE禮物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

富邦運動明星 陪你度過重要的每一天｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天