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挑戰安太座！紅包金額「讚數x6」4小時噴15萬元　他急喊：等一下

▲1個讚就是6元。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

繼作家藤井樹（本名吳子雲）發文，收集貼文的讚數，當作老婆的過年紅包，如今又有網友挑戰「安太座」，而且還喊出，紅包金額是「讚數乘以6」，截止到明（19）日晚上11時59分，貼文發出短短4小時，已有2.6萬人點讚，讓他傻眼直呼「等一下」。

有19萬人追蹤的粉專「嘖嘖的料理手帳」發文，去年忘記領新鈔，錢不夠包一包紅包，於是跟老婆借了3600元，「在她面前裝進了紅包袋，拿給她說『新年快樂～HAPPY NEW YEAR^^』」。

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前年，老婆問「會不會包紅包給我？」他認為數字不重要，心意最重要，於是包了600元，祝老婆大人新年快樂。他坦言，結婚6年來，都沒有好好給過老婆壓歲錢，「今年我要來安太座了！本篇讚數乘以6，就是我要給老婆的壓歲錢」。

考量到粉絲心很軟，他認為，「沒意外的話讚數也不會太多」，如果讚數不到1千，就直接包8800元大紅包給彰化女孩，讚數統計到明日晚上11時59分，「安太座活動～開始」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／嘖嘖的料理手帳）

▲短短4小時，讚數已飆破2萬，他驚呆。（圖／翻攝自FB／嘖嘖的料理手帳）

貼文發出4小時，已有2.6萬人按讚，「我來叫親戚朋友一起來讚」、「有請座標引力支援太歲紅包」、「前一個這樣做的人，讚數超過6萬」、「看到是要安太座，連我這種潛水粉都忍不出跳出來了」、「沒意外的話就要出意外了」、「以前都是看完文就滑過去，這篇ㄧ定要按完再走」、「集氣，幫太座爭取獎金」；就連蘇怡寧醫師也在底下留言，「聽說這裡需要讚是嗎」。

看到讚數狂飆，他震驚喊，「等一下...我們不是說好不按讚直接包8800的嗎…」「岳父岳母、老婆的表哥嫂姊弟就算了，為什麼通知一直跳我的某朋友對此篇貼文按讚」；他也透露，稍早已開完約定帳戶，服務專員詢問帳戶使用者，以及資金用途，並提醒「單筆最高上限為2萬元」，他在文中放上哭哭臉的表情符號，「大家是不是該收手了呢？」

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