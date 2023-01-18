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社會 社會焦點 保障人權

初二回娘家遭姨丈撩髮撥肩帶　她摔手機抗議被嗆：對長輩沒禮貌

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子大年初二回老家過年，卻遭姨丈從背後撩髮摸背，她感到噁心報警提告，姨丈遭法院依性騷擾罪判刑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

一名女子在大年初二回到老家與家人團聚，卻被姨丈從後撩起頭髮，撫摸並揉捏其背部，她嚇了一大跳並將手機怒摔在桌上表達不悅，卻反被姨丈喝斥「怎麼可以沒禮貌對長輩？摸有什麼關係」，女子氣得丟下滿屋的家人奪門而出並報警，高院依性騷擾案件判姨丈拘役40天，不得上訴。

本案發生於2020年1月26日，當天是農曆大年初二，女子跟著媽媽和姊姊到外婆家，與回娘家的阿姨及親人團聚，當晚6點多準備吃晚飯前，女子和姊姊坐在餐桌旁聊天，她低頭滑手機時，突然感覺有人伸手貼著她的後頸揪起頭髮。

她嚇得急忙轉頭，赫見是姨丈所為，她故意將手機摔在桌面表達抗議，不料姨丈順勢向下碰觸她的肩背，位置很靠近內衣肩帶部位，她驚得跳起身，覺得很噁心，再度把手機摔在桌上洩憤，接著到廚房跟母親與外婆告狀。

姨丈窘在當場、惱羞成怒，責罵外甥女「書念到哪去？態度那麼差？摸摸小孩有什麼關係！」、「大人覺得小孩可愛，摸摸有什麼不可以！」等語，女子聽到氣得飯也不吃了，不顧親友長輩就逕自出門，之後更報警提告，堅稱姨丈不是輕拍她的肩背，而是撫摸。

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子被姨丈撫摸感到很不舒服，也不顧過年期間親戚家人團聚、氣憤跑出家門。（圖／取自免費圖庫Pexels）

姨丈改稱當時絕沒碰到外甥女身體，他用正常速度走過外甥女後方，可能天冷所穿羽絨衣不慎觸碰造成誤會，但外甥女歷次宣稱被碰到的部位也不同。不過女子姊姊證稱，當時眼角餘光看見姨丈雙手碰觸妹妹肩膀附近，妹妹一被摸就跳起來，姨丈還罵妹妹「怎麼可以摔手機，對長輩這麼沒禮貌」等語。

法官認為，被害女子畢竟是晚輩，跟姨丈沒有新仇舊恨，若非確遭姨丈性騷擾，應該沒必要不顧親戚間交情、虛構事實以陷害姨丈，更不太可能於過年期間回娘家的日子，在長輩及親戚都在的場合，當場情緒激動將手機摔在桌上後憤而離家。

法官採信女子與姊姊的證述，認定姨丈趁人不備，任意侵犯外甥女身體自主權，使她內心產生不安全感，依性騷擾罪判處擔任公司負責人的姨丈拘役40天、得易科罰金4萬元；上訴高等法院後認為前審量刑適當，維持原判，全案定讞。

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