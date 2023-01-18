網紅籃球員賽後互嗆「誰拿MVP多」　一句話「我睡的妞兒比你多」惹議

記者魏有德／綜合報導

大陸網紅籃球員張天意近期參加一場在陝西舉辦的球賽活動，比賽結束後，他和另一名網紅籃球員成鑫凱鬥嘴，在大庭廣眾下對「誰是最強高中生」、「誰拿的MVP多」進行口舌之爭。雙方在圍觀球迷的鼓譟下越說越激動，張天意在這氛圍下說出，「我睡的妞兒比你多」，引起大家一陣歡呼。

▲大陸網紅籃球員鬥嘴，出現歧視女性的言論。（圖／翻攝微博）

根據現場球迷拍下的影片顯示，成鑫凱率先提出質疑，「我倆到底誰是最強高中生？」張天意也不甘示弱地回擊，「我打浙江回府的時候你在哪裡？」成鑫凱面帶嘲笑地表情回應，「我打北大都拿了二十幾分，你打了什麼？」

張天意嗆聲，「全國只有一個MVP獎盃，你拿過嗎？」成鑫凱則回嗆，「我拿果的榮譽比你還要多，（你）只有一個獎盃。」這時，張天意竟語出驚人的表示，「但是我睡的妞兒比你多！」成鑫凱聽完便在球迷的簇擁下離開現場，並未做出回應。

▲網紅籃球員被網友炎上，拍攝影片致歉。（圖／翻攝微博）

影片在網路上傳開後，許多網友認為張天意羞辱女性，也有網友表示，「下意識的行為就是心裡最真實的反應」；「當鴨吧，當什麼運動員」；「臉上盡顯『我就是驕傲」咋了！」；「他有什麼錯，打籃球就不能說實話了」。

整起事件發酵後，張天意在個人社群平台道歉，他表示，「沒有任何不尊重女性的意思，也沒有引以為傲，當時頭腦一熱，說這句話僅此而已，沒有要傳播不正確的三觀。」主辦方也隨即對張天意做出禁賽處分。