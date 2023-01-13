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拍片突心肌梗塞！網紅「緊抓胸口」痛苦倒下　驚險過程全錄下

▲▼美國網紅布魯諾（Alain Bruno）在2015年時曾經因心肌梗塞差點丟掉小命。（圖／翻攝自YouTube／Alain Bruno）

▲美國網紅布魯諾在2015年時曾經因心肌梗塞差點丟掉小命。（圖／翻攝自YouTube／Alain Bruno）

記者張方瑀／綜合報導

冬天最容易因天冷而引發心肌梗塞，更有許多外表健康的年輕人，也有可能突然倒下，美國就有一名網紅在浴室內拍攝影片時，意外錄下自己心肌梗塞的瞬間，他表示，當下真的很痛苦也很恐懼，「我以為我要死了。」

美國網紅布魯諾（Alain Bruno）在2015年時曾經因心肌梗塞差點丟掉小命，當時也意外錄下發病全程，而他事後將影片上傳到Youtube，希望能藉此呼籲民眾，當天氣變冷時更應注意身體狀況。

▲▼美國網紅布魯諾（Alain Bruno）在2015年時曾經因心肌梗塞差點丟掉小命。（圖／翻攝自YouTube／Alain Bruno）

▲美國網紅布魯諾IG擁有超過3萬人追蹤。（圖／翻攝自IG／alainbruno26）

這段影片全長約7分鐘，當時布魯諾準備到浴室洗澡，而當他坐進浴缸內時，能夠很明顯地看出他臉上已表現出不適的表情，接著他說沒兩句話，動作就停了下來，說了一句「搞什麼鬼」之後，就把雙手摀在胸前，下一秒布魯諾就緊緊抓住自己的胸口，整個人感受到劇烈的疼痛，痛苦地倒下蜷縮在浴缸裡。

布魯諾回憶起當時的狀況表示，這是發生在他身上最可怕的事，「我很痛苦、很恐懼，以為我要死了，幸運的是我室友在家，立刻幫我撥打了911。」他也說，目前身體已無大礙，但也檢查出家族有心臟病遺傳，因此往後都要多加注意。

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