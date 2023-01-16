沙國網紅教授被判死！罪名竟是使用推特　當局：轉發新聞威脅國家

▲沙烏地阿拉伯65歲網紅教授因使用推特等社群軟體被判死。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

沙烏地阿拉伯排行第8的薩勒曼王子（Mohammed bin Salman），自2017年被正式任命為王儲後，就開始鐵腕鎮壓國內異議人士，甚至還在一天內大規模處決了81名死刑犯，引發國際關注。近日，當地又有一位知名法學教授被判處死刑，而他獲罪的原因竟只是因為使用了社交媒體與即時通訊軟體。

綜合外媒報導，65歲的卡尼（Awad Al-Qarni）在沙烏地阿拉伯備受推崇，他不僅是一名法學教授，也是改革派人士。由於他經常在社群平台針砭時事，因此他的推特帳號收穫了逾200萬人追蹤，是當地有名的網紅。2017年9月，利雅德當局以「分享與沙國敵對新聞」為由，將卡尼逮捕入獄後，他就一直被囚禁至今。

▲沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼經常鐵腕鎮壓國內異議人士。（圖／達志影像／美聯社）

然而，英國《衛報》15日取得法庭文件後指出，卡尼目前正面臨死刑的指控，而檢察官要求法庭判死卡尼的原因，是因為他擁有推特和Telegram賬號，同時還使用了WhatsApp等通訊軟體來分享「威脅國家的新聞」，不過法庭目前尚未作出正式判決。

人權組織Reprieve表示，沙國近年試圖建立高科技、現代化的國際形象，而且政府也投資了推特、Facebook等美國社交媒體平台，但沙烏地阿拉伯民眾卻會因為使用社交媒體、通訊軟體而面臨死刑，實在是非常諷刺。事實上，這已不是沙烏地阿拉伯首次有人因使用社交媒體而被判刑。

去年，利茲大學博士謝哈布（Salma al-Shehab）與另一名就曾因使用推特帳號，分別被判處監禁34年和45年。有人權組織擔心，卡尼和謝哈布等人可能會在某次大規模處決中被處死。報導稱，目前卡尼的兒子內瑟爾（Nasser）已遠赴英國尋求庇護，「我們在國內已用盡所有辦法要求政府釋放我的父親，但這一切都無濟於事」。